Парализирано второто најголемо пристаниште во Европа 

Бродскиот сообраќај во белгиското пристаниште Антверпен е целосно запрен откако нафтата истече од брод за време на полнење гориво. Поради инцидентот, кој се случи вчера, ниту еден брод во моментов не може да влезе или да излезе од пристаништето, и не е познато колку долго ќе трае прекинот, пишува Анадолу.

Излевањето се случи на пристаништето Деурганк од контејнерскиот брод MSC Denmark VI. Иако истекувањето оттогаш е запрено, значителна количина нафта стигнала до реката Шелд и до самото пристаниште, што предизвикало прекин на сите навигациски активности.

Властите ангажирале авион за да го проценат целосниот обем на излевањето, додека тимовите на терен работат на санација и чистење. Исто така, постои предупредување за можен еколошки ризик во блиските заштитени природни подрачја.

Пристанишната управа: „Правиме сè што е во наша моќ“

„Влијанието е значајно и не е јасно колку долго ќе трае. Правиме сè што е во наша моќ за да ги минимизираме оперативната и еколошката штета“, соопшти пристанишната управа.

Пристаништето Антверпен-Бриж е второто најголемо пристаниште во Европа. Годишно обработува околу 290 милиони тони товар и е поврзано со повеќе од 800 дестинации низ целиот свет.