Во Франција отворена истрага против тинејџер кој хакирал милиони податоци

30/04/2026 21:32

Канцеларијата на парискиот обвинител покрена истрага против петнаесетгодишник осомничен дека ја хакирал националната агенција за издавање лични карти и се обидел да ги продаде податоците на милиони Французи на „dark web“ претходно овој месец, соопшти денеска обвинителството.

Тинејџерот, чиј идентитет не е откриен, е приведен на 25 април и задржан во полициски притвор на испитување, откако се појави сомнеж дека тој стои зад прекарот „breach3d“ – хакер кој ставил на продажба меѓу 12 и 18 милиони редови украдени податоци.

Кражбата на податоци со кои управува државата носи казна до седум години затвор и парична казна до 300.000 евра. Агенцијата ANTS, која ги чува личните податоци на француските граѓани (лични карти, пасоши, возачки дозволи и регистарски таблички), потврди дека податоците понудени на продажба се автентични и ја извести полицијата дека открила „невообичаени активности“ на својата мрежа на 13 април.

ANTS, исто така, управува со апликација за верификација на возраста, наменета да им спречи на децата под 15 години пристап до социјалните мрежи. Девет дена по хакирањето, на 22 април, агенцијата испрати имејл до милиони француски граѓани за да ги извести за кибер-нападот, препорачувајќи дополнителна претпазливост поради можни несакани повици или пораки и советувајќи ги никогаш да не откриваат лични податоци.

Агенцијата додаде дека се преземени сите неопходни мерки, без да прецизира за какви мерки станува збор. Овој кибер-напад во Франција го отвори прашањето дали е безбедно граѓаните да ги имаат сите свои информации зачувани во централизирана база на податоци. 

Во центарот на Лондон се појави нова скулптура на Бенкси
„Кошмарни“ редици и пропуштени летови: Турбулентен почеток на системот за влез и излез на ЕУ
ЕУ подготвува „пакет за забрзана постепена интеграција“ на Украина
Европа не знае колку гориво има
Мистерија од вечерата на новинарите со Трамп: Кој пукаше во агентот од Тајната служба
(Видео) Автобус со патници падна во реката Сена во Франција
Нова воена сила се појавува покрај НАТО: Европа гради флота за справување со Русија
Трамп се сретна во Белата куќа со астронаутите на НАСА од мисијата „Артемис II“

