Оскари 2026: „Една битка по друга“ е најдобар филм

Лос Анџелес – Уште една Оскарска ноќ заврши. Имаше сè, од очекувани триумфи до изненадувања кои беа во најдобар случај умерени оваа вечер. Светлата на театарот Долби се изгаснаа, гламурот на црвениот тепих се пресели на забавите по прославата, а за овие филмови само ќе се дискутира. Веројатно.

Да почнеме со најважното. Престижната награда за најдобар филм му припадна на очекуваниот победник Една битка по друга, додека златната статуетка за најдобар режисер заслужено му припадна на Пол Томас Андерсон, докажувајќи ја својата доминација на овогодинешните награди.

Што се однесува до категориите за глума, Мајкл Б. Џордан беше очекувано прогласен за најдобар глумец за неговата/ите маестрална/и улога/и во Грешници, а уште поочекуваната Џеси Бакли беше прогласена за најдобра глумица за нејзината изведба во Хамнет.

Ејми Мадиган и Шон Пен (кои не се појавија) ​​се истакнаа во споредни улоги и освоија Оскари оваа година.

Сепак, она што секогаш сакаме да го анализираме утрото потоа е „математиката“ на Оскарите, односот на номинациите и освоените статуетки. Кој е вистинскиот победник, а кој е трагичниот херој на вечерта?

Филмот „Грешници“ влезе во вечерта со импресивни 16 номинации, а на крајот славеше со четири награди, што не го потврди својот статус на фаворит. Всушност, никој особено не доминираше бидејќи дури и победничкиот филм освои шест Оскари, што е многу, но не е достојно за титулата.

Вреди да се истакне и „Франкенштајн“, кој пријатно изненади/собра технички награди во дури три категории, додека „Ловци на демони“ од KPop постигна сè што беше потребно и ги освои двата Оскари за кои беше номиниран.

Сè на сè, овогодинешните награди потврдија дека филмската година зад нас беше интересна, но тоа не се почувствува особено на самата церемонија на доделување награди, која беше солидна во најдобар случај и веројатно оправдано ќе се пресели на YouTube за неколку години.

Грешници водеа со номинациите

Хорор филмот Грешници, во режија на Рајан Куглер, доби импресивни 16 номинации за Оскар, што го прави еден од најноминираните филмови во историјата на Академијата за филмски уметности и науки.

Меѓу номинациите беа оние во најважните категории – за најдобар филм, најдобар главен глумец (Мајкл Б. Џордан), најдобар спореден глумец (Делрој Линдо), најдобра споредна женска улога (Вунми Мосаку), како и за најдобар режисер и оригинално сценарио, за што самиот Куглер беше номиниран.

Една битка по друга беше голем фаворит

Филмот Една битка по друга, во режија на Пол Томас Андерсон, со Леонардо Дикаприо во главната улога, постигна голем број номинации – 13 од нив.

Филмот беше номиниран во следниве клучни категории: најдобар филм, најдобар режисер (Пол Томас Андерсон), најдобро адаптирано сценарио (Пол Томас Андерсон, базиран на романот „Вајнленд“ од Томас Пинчон), главен глумец (Леонардо Дикаприо), спореден глумец (Бенисио дел Торо и Шон Пен) и споредна женска улога (Тејана Тејлор).

Пред самата церемонија на доделување на Оскарите, филмот веќе постигна исклучителен успех на други големи награди. Го освои Златниот глобус за најдобар филм, најдобар режисер, најдобро сценарио и најдобра споредна женска улога. На доделувањето на наградите БАФТА, триумфираше со 6 награди, вклучувајќи ги наградите за најдобар филм и најдобар режисер.

Најдобар странски филм е „Сентиментална вредност“

Најдобриот филм од странски јазик го освои филм кој исто така беше во главната категорија, но бидејќи норвешката „ Сентиментална вредност“ немаше шанса таму, таа некако беше компензирана во посебна категорија.

Грешниците го освоија Оскарот за најдобра музика

Бидејќи се занимава со историјата на црната музика, сосема е логично и очекувано наградата да му припадне на Лудвиг Горансон, кој ја компонираше музиката и за „Опенхајмер“ за музиката од филмот Грешници.