ОН: Трговијата со кокаин и метамфетамин е во подем

Глобалната трговија со нелегални дроги е во подем, а производството на кокаин и заплените на метамфетамин достигнаа рекордни нивоа, покажа извештајот на Обединетите нации објавен денес, во кој се предупредува за пораст на нови дроги што ја пополнува празнината оставена од намалените залихи на хероин.

Производството на кокаин се зголеми на околу 4.100 метрички тони чист производ во 2024 година, последната рекордна година, што е четирикратно зголемување за една деценија. Заплените на метамфетамин сугерираат дека производството расте за 13 проценти годишно, соопшти Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ) во својот годишен извештај за дрога во светот.

„Сведоци сме на невиден пораст на нови дроги на пазарот и, загрижувачки, некои се посилни или поопасни од порано“, изјави извршната директорка на УНОДЦ, Моника Џума. Производството на опиум во Авганистан, долго време доминантен снабдувач, нагло падна во 2023 година откако Талибанците ја презедоа власта и ја забранија, и оттогаш не се опорави.

„Фентанилот во голема мера го замени хероинот“

Ова доведе до пад на снабдувањето и употребата на хероин, кој се добива од него. Но, во 2024 година се забележа нагло зголемување на извештаите за нови синтетички опиоиди, како што се фентанил или уште посилниот нитазен, што би можело да пополни дел од празнината создадена од падот на снабдувањето со хероин, особено во Европа, соопшти UNODC.

„Случаите на нови синтетички опиоидни психоактивни супстанции пријавени во системите за рано предупредување се зголемија во 2023 и 2024 година во повеќето региони, но најзабележително во Европа, Океанија и Африка“, соопшти UNODC.

„Северна Америка, каде што фентанилот во голема мера го замени хероинот, пријави зголемување од околу 10 проценти на бројот на нови синтетички опиоиди идентификувани со психоактивни супстанции во 2024 година во споредба со претходната година, додека бројот се зголеми за повеќе од 80 проценти во Европа и за 150 проценти во Океанија“, се вели во него.

Зголемување на употребата на крек кокаин

Во извештајот се вели дека понудата и побарувачката за кокаин, која е потешко да се процени, продолжија силно да растат. Исто така, се наведува дека начинот на кој се консумира кокаинот се променил, додека чистотата се зголемила, а цените паднале.

„Квалитативните истражувања спроведени во 2024 година укажуваат на ширење на употребата на кокаин во општествените средини надвор од ноќниот живот и негово вклучување во секојдневните рутини, заедно со зголемување на употребата на крек кокаин кај социоекономски загрозените групи и премин од хероин кон употреба на крек кокаин“, се наведува во извештајот.

Податоците за оние кои примаат третман за употреба на дрога силно укажуваат на зголемување на употребата на крек кокаин во Западна и Централна Европа почнувајќи од 2015 година, се додава во извештајот.