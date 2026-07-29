Околу 60 студенти од следниот месец на пракса во матичните општини

Околу 60 студенти во текот на следните два месеца ќе имаат можност да стекнат практично искуство во своите матични општини. Станува збор за проект што го реализира Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво (ИНОВА) во соработка со Министерството за локална самоуправа.

Околу 40 општини пројавиле интерес за проектот, а потпишувањето на договорите ќе се реализира по празниците. Финансирањето ќе се реализира преку ресурсниот центар на Министерството за локална самоуправа.

– Овој проект е резултат на успешната соработка и потпишувањето меморандум меѓу Министерството за локална самоуправа, државните универзитети и општините. Идејата е оваа година да видиме како ќе се одвива целиот процес на практикантството, а веќе од наредната година планираме бројот на студенти и бројот на општини да биде сè поголем. Секако, ја разгледуваме и можноста за вклучување на приватниот сектор во овој процес, вели директорката на ИНОВА, Даниела Димовска.

Министерот за локална самоуправа Иван Стоилковиќ рече дека ова е почеток на еден сериозен процес. На најголемиот дел од општините им е потребен сериозен кадровски потенцијал, вели Стоилковиќ, изразувајќи надеж дека голем дел од студентите ќе ја искористат можноста што им се нуди, ќе остават добар впечаток во општините каде што ќе бидат практиканти и на тој начин ќе си ги зголемат шансите за идно вработување во локалната самоуправа.

– Некои од практикантите сигурно ќе се снајдат подобро, некои можеби помалку успешно, но ако го отвориме овој процес, можеме да се надеваме дека во иднина локалната самоуправа уште подобро ќе ги исполнува задачите заради кои постои – да биде блиска до граѓаните, да ги решава нивните проблеми и да биде во нивна служба. Од тој аспект, ова е само почеток на еден сериозен процес. Ние, како Министерство, заедно со Агенцијата за иновации, планираме овој процес следната година да го прошириме и кон приватните компании, но, да оставиме времето да покаже какви ќе бидат резултатите. Во секој случај, ние ги отвораме вратите за младите студенти и практиканти да влезат и своето знаење да го покажат на практичен начин, изјави Стоилковиќ.