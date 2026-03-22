Ограничувања на бензинските пумпи во Словенија

Словенија ја уграничи продажбата на гориво за своите но иа странските државјани. Физичките лица можат да точат најмногу 50 литри гориво дневно, а правните лица и за физички лица што вршат дејност, вклучително и земјоделство, ограничувањето изнесува 200 литри дневно во Словенија.

Премиерот Роберт Голоб изјави дека трговците со гориво ќе треба секое утро да доставуваат извештаи за состојбата на бензинските пумпи, по што ќе се одлучува дали се потребни дополнителни чекори.

Премиерот Роберт Голоб изјави дека трговците со гориво ќе треба секое утро да доставуваат извештаи за состојбата на бензинските пумпи, по што ќе се одлучува дали се потребни дополнителни чекори.

Во рамки на мерките, активирана е и словенечката армија, која ќе помогне во логистиката и транспортот на гориво, со цел да се забрза снабдувањето на пумпите. Владата ги повика дистрибутерите да ја координираат испораката од складиштата до бензинските станици.