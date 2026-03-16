Од „Крид“ до „Грешници“: Патот на Мајкл Б. Џордан до Оскарот

Лос Анџелес – Во текот на повеќе од една деценија, Мајкл Б. Џордан и режисерот Рајан Куглер изградија едно од најпродуктивните креативни партнерства во Холивуд.

Нивните соработки ѝ ги дадоа на публиката „Крид“ и „Црн Пантер“, а сега нивниот најнов филм, „Грешници“, го донесе најголемиот момент досега.

Во вампирскиот хорор, Џордан ги прикажува близнаците Смоук и Стак кои се враќаат дома во Мисисипи откако работеле за Ал Капоне во Чикаго и имаат големи планови да отворат клуб во нивниот роден град, но наскоро се наоѓаат во борба против зла сила.

Филмот заработи историски 16 номинации за Оскар и тоа беше првата номинација за Оскар на Џордан.

39-годишникот изгледаше шокиран во неделата вечерта додека ја прифаќаше наградата за најдобар актер, победувајќи ги Тимоти Шаламе и Леонардо Дикаприо.

Џордан е седмиот црномурест кој освоил Оскар за главна улога и во својот говор рече: „Стојам тука поради луѓето што дојдоа пред мене“, наведувајќи ги имињата на другите добитници, вклучувајќи ги Сидни Поатје, Дензел Вашингтон и Хали Бери.

„Младиот Дензел Вашингтон“

Признанието на Џордан доаѓа по повеќе од две децении во индустријата, откако почнал да глуми на само 15 години кога го играл Волас, млад дилер на дрога во првата сезона на драмата на HBO „Жицата“.

Оттаму глумел во други ТВ емисии, вклучувајќи ја сапунската опера „Сите мои деца“ и спортската драма „Светлата на петокот навечер“, но неговиот пробив се случил во 2013 година кога го запознал режисерот Рајан Куглер, кој барал главна улога за својот прв игран филм, „Станица Фруитвејл“.

Драмата ја раскажува вистинската животна приказна за Оскар Грант, млад човек убиен од полиција во Оукленд, Калифорнија, а неговата изведба добила критички пофалби – списанијата го нарекле актер што треба да се гледа, а критичарите рекле дека неговата изведба потсетува на „млад Дензел Вашингтон“.

Во 2015 година тој повторно се соедини со Куглер за „Крид“, продолжение на франшизата за боксерска драма „Роки“ во која Џордан глумеше заедно со Силвестер Сталоне како Адонис Крид, син на боксерот Аполо Крид, кој тренираше под водство на Роки Балбоа додека се обидуваше да го воспостави својот идентитет.

Тој ја повтори улогата на познатиот боксер за продолжението во 2018 година и повторно во 2023 година за „Крид III“ во кој го имаше своето режисерско деби, а воедно и глумеше во него.

Џордан, исто така, соработуваше со Куглер во 2018 година со „Црн Пантер“ каде што го играше Ерик Килмонгер, еден од најпаметните антагонисти во кинематографскиот универзум на Марвел.

Најтешката улога досега

Во јануари, Џордан изјави за списанието W дека неговата петта соработка со Куглер „претставуваше предизвик“ кој доаѓаше со „малку вознемиреност“, бидејќи тоа беше улога што го турна надвор од неговата зона на удобност.

Тој рече дека работел со идентични близнаци од реалниот живот како консултанти за целосно да ја разбере динамиката што го навела да додаде „суптилни нијанси и тикови во однесувањето“ за да ги разликува двата.

Тој изјави за „Венити фер“ дека тоа била најтешката улога што ја играл бидејќи немал „способност да импровизира и да биде спонтан“.

„Кој и да е брат, тој ги поставува правилата и границите бидејќи со втората претстава што ја правам, се венчавам со таа прва изведба.“

Филмот ги надмина очекувањата со 16 номинации за Оскар, надминувајќи го претходниот рекорд од вкупно 14 номинации постигнати од „Сè за Ева“ во 1951 година, „Титаник“ во 1998 година и „Ла Ла Ленд“ во 2018 година.

Други членови на екипата на „Грешници“ кои ќе бидат номинирани се британско-нигериската актерка Вунми Мосаку и колешката Делрој Линдо, која пораснала во Лондон. Куглер беше номиниран и за режија на филмот и беше номиниран за наградата за најдобар филм.

Тоа, исто така, се спротивстави на трендот што вообичаено значи дека хорор филмовите не се покажуваат добро на церемониите за доделување награди.

Иако често добиваат номинации во помали категории како што се најдобра шминка или специјални ефекти, историски е реткост актерите или филмот како целина да бидат ценети – последниот пат кога хорор филм ја освои наградата за најдобар филм беше „Кога јагнињата ќе стивнат“ во раните 1990-ти.

Додека браќата близнаци мора да се борат против натприродна закана, филмот се смета за повеќе од само хорор, а уредничката за култура на Би-Би-Си, Кејти Разал, го нарекува „совршена мешавина од трилер за одмазда и секси, декадентно, музичко патување низ американските расни прашања, доброто против злото, моќта на музиката – и искупувањето“.

Оскарот не беше првата награда што Џордан ја доби во текот на оваа сезона, бидејќи претходно во март тој постигна изненадувачка победа за најдобар актер на доделувањето на наградите за актери, порано познати како Награди на здружението на филмски актери, што му даде бран на импулс во последните недели пред Оскарите.

ТВ адаптација на четвртото крило

Покрај глумата, Џордан се фокусираше сè повеќе на продуцирање и ја основа продуцентската компанија „Отпадничко општество“. Тој продуцираше неколку филмови и серии, вклучително и претстојниот римејк на кражбата „Аферата Томас Краун“.

Неговата компанија, исто така, ги купи правата од Амазон за „Четврто крило“, фантастичните романи на авторката Ребека Јарос, кои се продадоа во милиони примероци низ целиот свет на 40 јазици.

Во февруари тој изјави за Би-Би-Си дека кастингот за неговите омилени ликови се уште се во фаза на изработка и нема да има никакви „очигледни избори“.

„Четврто крило“ ја претставува хероината Вајолет Соренгејл, 20-годишна жена која е турната на брутална обука за да стане елитен јавач на змејови. Франшизата со книги сега опфаќа три книги, а се очекуваат уште две.

Џордан, исто така, им вети на обожавателите дека серијата – за змејови, магија, војување и жешка романса – нема да биде „сива“. Тој рече дека не знае дали самиот би можел да игра улога во серијата.

Зборувајќи за својот интерес за режија, актерот за BBC News изјави дека како што растела неговата кариера, сакал да „истражи други делови од индустријата и други делови од нашиот бизнис и други делови од раскажувањето приказни“.

Тој додаде дека тоа е „нешто што сакав да го правам долго време“ и во февруари за Variety изјави дека „се радува да режирам нешто во кое воопшто не сум“.