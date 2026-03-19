ОАЕ известува за нови ирански напади со дронови и ракети, сирени во Бахреин

19/03/2026 13:31

Обединетите Арапски Емирати соопштија дека нивната воздупна одбрана пресретнала седум балистички ракети и 15 дронови лансирани од Иран.

Сирени беа огласени и во Бахреин, а Министерството за внатрешни работи ги повика граѓаните да се упатат кон најблиското безбедно место откако сирените беа активирани низ целата земја.

Министерството за одбрана на ОАЕ соопшти дека нивните сили пресретнале вкупно 334 балистички ракети, 15 крстосувачки ракети и 1.714 дронови од почетокот на конфликтот.

Според официјалните бројки, во нападите загинале двајца воени лица и шест цивили, додека 158 лица биле повредени. 

