Новото британско оружје соборува роеви беспилотни летала за неколку секунди

Британската војска за прв пат успешно собори рој беспилотни летала со помош на оружје што работи на радио бранови, пишува Телеграф.

Во досега најголемата вежба на британските војници насочена кон спротивставување на роеви од беспилотни летала, тим успешно ги лоцираше, таргетираше и ги оневозможи роевите од дронови користејќи ново насочено енергетско оружје развиено во Обединетото Кралство.

Неодамнешното тестирање, спроведено на воен полигон во Западен Велс, вклучуваше употреба на оружје што емитува радиофреквенција – систем познат како енергетско оружје насочено кон радио фреквенции (RF DEW). Се покажа дека може да неутрализира повеќе цели истовремено, речиси веднаш.

Уредот користи радио бранови со висока фреквенција за да ги попречи или оштети електронските компоненти во дроновите, предизвикувајќи нивно паѓање или прекинување на правилното функционирање.

The @BritishArmy has successfully trialed a new radio frequency directed energy weapon (RFDEW) capable of destroying swarms of drones.

RFDEWs can neutralise targets up to 1km away at an estimated cost of 10p per shot.

Read more 👇https://t.co/CeH5dxLU5A pic.twitter.com/fW0mWaIlOn

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 23, 2024