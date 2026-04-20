„Ја враќаме историската правда.“ Шојгу ја обвини Велика Британија за создавање на нацизмот и го нарече Зеленски „причина за геноцид врз украинскиот и рускиот народ“.

Секретарот на рускиот совет за безбедност, Сергеј Шојгу, даде низа изјави, истовремено обвинувајќи ја Велика Британија, која одигра клучна улога во поразот на нацистичката коалиција, за поттикнување на нацистичката идеологија и префрлајќи ја одговорноста за војната на Владимир Путин против Украина врз претседателот Володимир Зеленски.

„Корените на нацистичката идеологија лежат на Британските острови. Таму концептот на расна супериорност, усвоен, преработен и отелотворен од Хитлер, беше формиран со векови“, рече тој по повод „Денот на сеќавање на жртвите на геноцидот врз советскиот народ“ за време на Втората светска војна (неговите зборови беа цитирани од прес-службата на Советот за безбедност).

Шојгу додаде дека единиците на Вафен-СС биле мултинационални и дека Германците не биле единствените луѓе меѓу џелатите во концентрационите логори

Откако кажа историски измислици, Шојгу се префрли на проценка на актуелните настани, нарекувајќи го Зеленски „главна причина“ за војната во Украина. „Продолжувајќи ја западната практика на искривување на историската вистина, Зеленски неодамна повторно повика на создавање некаков трибунал… сепак, сите разбираат дека главната причина за актуелниот геноцид врз украинскиот и рускиот народ се тој самиот и неговите господари“, рече секретарот на Советот за безбедност. Заклучувајќи го својот начин на размислување, поранешниот министер за одбрана, чии четворица поранешни заменици моментално се во затвор поради обвиненија за корупција, се пожали на „искривувањето на историјата“, истакнувајќи дека Русија се стреми да ја врати „историската правда“. „Ние се стремиме да ја вратиме историската правда, која, за жал, честопати е искривена за да одговара на одредени политички размислувања“, заклучи тој.

Велика Британија, која Шојгу ја обвини дека е „потекло на нацизмот“, одигра клучна улога во поразот на коалицијата на Хитлер. По падот на Франција во 1940 година, таа остана единствената голема европска сила што ја продолжи борбата против Германија, со која СССР тогаш беше партнер. Победата во Битката за Британија ги спречи плановите за инвазија на островите, а контролата врз Атлантикот воспоставена од британската морнарица и воздухопловни сили ги одржа морските патишта отворени. Британските сили, исто така, учествуваа во кампањи во Северна Африка и Италија и, заедно со сојузниците, отворија втор фронт во Нормандија. Британските случувања, исто така, дадоа значаен придонес, овозможувајќи го разбивањето на шифрата Енигма, што обезбеди разузнавачка предност.

Руските власти почнаа активно да го промовираат концептот на „геноцид врз советскиот народ“ на јавната агенда во последниве години. Неговата официјална дефиниција беше вградена во посебен закон во април 2025 година, а Путин последователно потпиша амандмани со кои се криминализира неговото „негирање“ или „одобрување“. Како што забележа историчарот Константин Пахалук во интервју за „Медуза“, Москва го гледа концептот на „геноцид врз советскиот народ“ како одговор на дебатите за улогата на СССР во избувнувањето на Втората светска војна и неговата одговорност за нејзиното започнување.