Норвешка формираше нова арктичка бригада за да ја следи границата со Русија

Норвешка официјално формираше втора бригада во својот арктички регион на границата со Русија во средата, со што е чекор поблиску до нејзиното ветување кон НАТО за тројно зголемување на бројот на бригади до 2032 година.

Новоформираната бригада „Финмарк“ оди рака под рака со првата национална безбедносна стратегија на земјата од почетокот на оваа година, која повика на брзо зајакнување на нејзината одбрана и продлабочување на соработката со ЕУ.

„Мораме да живееме со поопасна и непредвидлива Русија. Формирањето на бригадата ‘Финмарк’ е неопходен одговор на понеизвесната безбедносна ситуација во светот“, рече министерот за одбрана Торе Сандвик.

Осло моментално има нешто повеќе од 4.500 војници во активна служба, но тој број е значително дополнет со Домашна гарда од над 40.000 луѓе кои завршиле 12 месеци почетна служба. Земјата практикува воена регрутација и за мажи и за жени.

Бригадите на НАТО обично бројат 3.000-5.000 војници, а основачката членка на воениот сојуз е подготвена дополнително да го прошири својот воен капацитет со трета бригада што ќе биде стационирана на југот на земјата.

Со лансирањето на бригадата „Финмарк“, владата предаде новореновирани објекти во вредност од 130 милиони евра (1,5 милијарди норвешки круни) во Порсангмоен, Финмарк. Како еден од најсеверните воени гарнизони во светот, бригадата ќе ја следи руската граница и нејзиниот милитаризиран полуостров Кола.

Бригадата ќе биде дополнително зајакната со борбена воздушна одбрана, артилериски баталјон, еден лесен пешадиски баталјон, инженерска чета и разузнавачка ескадрила, според долгорочниот план за одбрана на земјата.

Во 2024 година, норвешкиот парламент одобри план за зголемување на трошоците за одбрана на Осло на речиси 138 милијарди евра до 2036 година, што е зголемување од околу 51 милијарда евра. Тоа зголемување од 37% на трошоците за одбрана, исто така, значително би ја зајакнало поморската моќ на Норвешка, со пет нови фрегати и со целосна надградба на нејзината подморничка флота. (Еурактив)