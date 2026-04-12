„Њујорк тајмс“ за Орбан: Пораз на „светилникот на десницата“

Унгарскиот премиер Виктор Орбан, светилник на десницата, кој инспирираше популистички движења низ целиот свет, не можеше да го надмине растечкото незадоволство на своите граѓани, пишува „Њујорк тајмс“, наведувајќи дека Орбан денес го признал изборниот пораз на парламентарните избори.

Унгарскиот премиер Виктор Орбан, ѕвездата-водилка за воините на културата на МАГА и десничарските популисти во Европа, го призна поразот во неделата на општите избори, со што го заврши моментумот на глобалното националистичко оживување што го промовираше претседателот Трамп, истакнува „Њујорк тајмс“, сумирајќи ги прелиминарните, но сигурни резултати од унгарските избори досега.

Обраќајќи им се на поддржувачите во Будимпешта во неделата вечерта, Орбан рече дека „резултатите од изборите, иако нецелосни, се разбирливи и јасни“.

„Тие се болни за нас, но недвосмислени“, рече Орбан и ѝ честиташе на опозицијата, велејќи: „Одговорноста и можноста да владееме не ни беа дадени“.

Орбан, во својот изненадувачки рано изјавен говор за поразот, вети: „Не се откажуваме. Никогаш, никогаш, никогаш“, забележува НТ.

Весникот наведува дека денешното гласање е широко сфатено како пресметка меѓу пријателите и непријателите на либералната демократија, кауза за која Орбан се бори со години, аплаузирајќи ги неговите обожаватели во САД, Европа и Латинска Америка.

„Тој беше внимателно следен од администрацијата на Трамп и Кремљ, кои сакаа Орбан да победи и понудија да ја поддржат неговата кампања“, пишува „Њујорк тајмс“.

Весникот, објавувајќи резултати врз основа на 66% од преброените гласови, наведува дека опозициската партија Тиса на Петер Маѓар е на пат да освои 137 места – повеќе од две третини мнозинство – додека се очекуваше партијата на Орбан, Фидес, да освои само 55 места.