„Њујорк тајмс“ објави нови видеа и докази за убиства на цивили во Буча

„Њујорк тајмс“ објави истражувачка сторија за убиствата извршени од руската војска во градот Буча во близина на Киев. Во приказната се цитираат изјави на очевидци и нови видеа за кои медиумот тврди дека докажуваат от руските падобранци привеле и убиле најмалку осум мажи на 4 март.

На една од снимките, снимена од безбедносна камера, се гледаат двајца војници кои водат девет луѓе преку патот. На видеото, мажите одат во колона, стуткани и држени еден зад друг. Штом го преминат коловозот, видеото се прекинува.

Друго видео беше направено од сведок од куќа спроти деловната зграда на улицата „Јаблонска“ бр. 144, каде што руската војска поставила штаб, според локалните жители. На видеото се гледа како неколку луѓе во колона се воведени во дворот.

„Заложниците лежат таму кај оградата“, вели тој што го снима видеото и ги брои приведените: „Еден, два, три, точно, четири, пет, шест…“. Вкупно изброил најмалку девет лица. „Њујорк тајмс“ смета дека се работи за истите приведени како на првото видео. Поточно, на двете видеа има човек во син дуксер. Новинарите утврдија дека тоа е Денис Руденко.

At around 11am, Russian soldiers found the men and forced all nine out of the house. They searched them for military tattoos, then marched to 144 Yablunska Street, a four-story office building they'd turned into a base. “Walk to the right, bitch,” one of the soldiers orders them. pic.twitter.com/BooC1FncQo

— Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022