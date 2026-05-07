Европската Унија има нови правила за возачки дозволи

Европскиот парламент гласаше за пакет нови правила за возачки дозволи што ќе важат низ целата Европска Унија. Реформата носи дигитални возачки дозволи, построги правила за сообраќајните прекршители и пониска старосна граница за професионалните возачи, сето тоа со цел зголемување на безбедноста на патиштата и хармонизирање на прописите. Се очекува целосната имплементација да биде постепена, а клучните промени ќе стапат на сила од 2028 до 2030 година.

Забраните за возење ќе важат низ целата Унија

Една од најважните вести е дека забраната за возење воведена во една земја-членка ќе важи низ целата Европска Унија. Ова има за цел да се стави крај на практиката возачите чии дозволи се одземени во една земја да продолжат да возат во други.

Спротивно на тоа, казните што не вклучуваат забрана за возење остануваат одговорност на земјата во која е извршен прекршокот, а воведувањето на единствен европски систем на казнени поени е исто така напуштено.

Новите мерки беа усвоени како одговор на загрижувачката статистика што покажува дека околу 20.000 луѓе ги губат животите на патиштата на Европската Унија секоја година. Италијанскиот европратеник Матео Ричи рече дека ова е „премногу“, нагласувајќи ја потребата од хармонизирани безбедносни стандарди.

Дигитална возачка дозвола на мобилен телефон

Голем чекор напред е воведувањето дигитална возачка дозвола, која ќе биде достапна на паметен телефон. Ќе функционира слично на дигиталните банкарски картички или лични карти, значително поедноставувајќи го процесот на верификација.

Европратеникот Јута Паулус нагласи дека ова е особено корисна иновација за помладите генерации. Иако целосната имплементација на дигиталната верзија се очекува од 2030 година, возачите сè уште ќе можат да добијат класична возачка дозвола во форма на картичка по барање.

Промени за возачите на камп-возила и професионалците

Новите правила воведуваат и олеснувања за ентузијастите за камп-возила. Возачите со категорија Б ќе можат да возат возила со тежина до 4,25 тони, што е значително зголемување во споредба со претходните ограничувања. Сепак, ова ќе бара дополнителна обука или посебен испит.

За да се ублажи недостигот на работна сила во транспортниот сектор, Европската Унија ја намалува старосната граница за професионалните возачи. Возачите на камиони ќе можат да станат возачи на 18 години, наместо сегашните 21 година, додека за возачите на автобуси старосната граница ќе се намали од 24 на 21 година. Се очекува оваа мерка да го стимулира вработувањето во логистиката и сродните индустрии.

Построги правила за новите возачи

Сите нови возачи ќе мора да поминат задолжителен пробен период од најмалку две години. Исто така, се воведува можноста за придружба на 17-годишници во сите земји-членки, што има за цел да се обезбеди дека тие ќе стекнат искуство во побезбедни услови. Пред да полагаат возачки испит, ќе биде задолжителен медицински преглед или формулар за самооценување.

Сепак, предлогот за воведување задолжителни редовни медицински прегледи за постарите возачи не успеа, по противењето на неколку земји-членки, вклучително и Германија. Возачките дозволи сега ќе важат 15 години, по што земјите-членки можат, но не се обврзани, да бараат нов медицински преглед.

Кога промените стапуваат на сила?

Иако е постигнат политички договор, земјите-членки сега имаат три години да ги усогласат своите национални закони со новите правила, по што следи дополнителна година транзиција. Се очекува промените за професионалните возачи да стапат во сила до 2028 година, додека дигиталната возачка дозвола треба да биде целосно достапна до 2030 година.

Овие промени претставуваат една од најголемите реформи на прописите за патен сообраќај во Европската Унија во последните децении, со крајна цел да се направат патиштата побезбедни и секојдневниот живот полесен за милиони возачи низ цела Европа.