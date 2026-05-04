Првите деветорки во светот го прославија петтиот роденден: Наскоро ќе тргнат на училиште

Првите деветорки во светот го прославија својот петти роденден, а официјалната страница на Гинисовата книга на рекорди ја сподели снимката од среќното малојанско семејство на X.

Халима Сисе и Абделкадер Арби им посакаа добредојде на четири момчиња (Мохамед VI, Елхаџи, Оумар и Баха) и пет девојчиња (Кадидија, Фатума, Хава, Адама и Оуму) во специјализиран центар во Мароко на 4 мај 2021 година.

Родителите им открија на Гинисовата книга на рекорди дека нивните деца сега се подготвени да тргнат на училиште, возбудени што ќе започнат ново поглавје во своите животи. Халима и Абделкадер нагласуваат колку се благодарни за здравјето на своите малечки и сè што постигнале во изминатите пет години.

Фотографиите од прославата ги прикажуваат децата во шарени облеки, среќно опкружени со пријатели и членови на семејството. Двојката ја изрази својата благодарност за поддршката што ја добиле од нивната заедница и членовите на семејството во текот на годините.

„Нашите деца сега се среќно пораснати, со јасно изразени личности. Секое од нив е единствено и посебно на свој начин“, рече Халима, додавајќи дека одгледувањето девет деца било предизвикувачко, но неверојатно исполнувачко.

Семејството сега гледа кон иднината, децата се подготвени да тргнат на училиште, а родителите се надеваат дека образованието ќе им помогне да продолжат да ги развиваат своите таленти и личности.

Покрај деветте деца од нивното повеќекратно раѓање, двојката има и постара ќерка, Суда, која сега има седум години.

Првично, лекарите верувале дека Халима носи седум бебиња, но откако таа и Абделкадер биле однесени со авион во Мароко на лекување во специјализирана клиника, откриле дека таа всушност е бремена со девет деца.

Петте девојчиња и четири момчиња се родени предвреме со царски рез во 30-тата недела од бременоста. Нормалната бременост трае околу 40 недели. Секое од нив тежело помеѓу 0,5 и 1 кг.