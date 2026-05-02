YouTube ги воодушеви корисниците: Омилената функција станува бесплатна за сите

02/05/2026 15:43

Откако оваа опција стана достапна во САД, YouTube го прави користењето на режимот слика-во-слика (PiP) бесплатно за сите корисници ширум светот.

Корисниците кои немаат претплата на YouTube Premium ќе можат да го користат PiP за долга немузичка содржина на апликациите за Android и iOS.

За да го активирате овој режим, започнете видео, а потоа излезете од апликацијата YouTube за да продолжите да го користите вашиот телефон додека видеото се репродуцира.

Веќе нема да ви троши време: Исклучете ги YouTube Shorts со еден клик
Нема промени за корисниците кои плаќаат претплата:

Членови на Premium Lite: Ќе продолжат да го користат PiP за долга немузичка содржина на системите за Android и iOS.

Премиум членови: Тие ќе продолжат да уживаат во режимот PiP и за музичка (ексклузивно Premium) и за немузичка содржина, обезбедувајќи целосно беспрекорно искуство.

Бесплатниот режим слика-во-слика се воведува постепено и ќе биде достапен за сите корисници ширум светот во наредните месеци.

