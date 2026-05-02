Како да останете блиски со вашите деца кога ќе пораснат: Користете ги овие совети

Многу родители се надеваат дека нивните деца ќе ги повикаат, ќе ги посетат и ќе одржат блиска врска кога ќе пораснат, но психолозите велат дека долгорочното поврзување се гради преку отфрлање на одредени родителски обрасци.

Според психологот Рем Рауда, родителите кои се блиски со своите возрасни деца избегнуваат одредени постапки. Имено, Рауда тврди дека послушноста и поврзувањето не се исти и дека контролата не создава врска во која децата сакаат да се вратат. Родителите кои негуваат блискост не секогаш инсистираат да го имаат последниот збор. Поважно е за нив да ја одржат комуникацијата отколку да докажат дека се во право.

„Во такви ситуации, наместо да поправат, тие велат: „Ајде да го надминеме тоа заедно“, изјави Рауда за CNBC.

Според овој психолог, игнорирањето на емоциите не му помага на детето да ги разбере, туку го учи да ги потиснува. Родителите кои остануваат блиски со своите деца создаваат простор во кој чувствата се прифаќаат. Наместо брзо да нудат решенија, тие покажуваат разбирање со зборови.

Рауда нагласува дека обидот да се промени личноста на детето може да ја оштети врската. Важно е да му се дозволи на детето да биде тоа што е, дури и кога тоа е предизвик за родителите.

„Поддршката на чувствителност или експресивна личност гради доверба и чувство на прифаќање. Децата кои растат со овој пристап не чувствуваат потреба да бараат потврда надвор од семејството. Децата треба да знаат дека нивната вредност не зависи од успехот или неуспехот. Наместо да се фокусираат на резултатите, успешните родители покажуваат интерес за чувствата и искуствата на своето дете“, тврди психологот.

Во тешки моменти, родителите избегнуваат осудување и го поттикнуваат разговорот со прашања како: „Кажи ми што се случи“. Ова им олеснува на децата да развијат доверба и отворен однос со своите родители.

Рауда истакнува дека извинувањата играат клучна улога во односот со детето. Кога родителите признаваат грешка, тие покажуваат дека одговорноста е дел од здрава врска. Ваквите моменти ја зајакнуваат довербата и врската на долг рок.