Принцезата Шарлот слави 11-ти роденден. Палатата објави нова фотографија

Принцезата Шарлот вчера го прослави својот 11-ти роденден, а нејзините родители, принцот и принцезата од Велс, го одбележаа овој настан со објавување на нов портрет. Фотографијата е направена од Мет Портеус за време на велигденскиот празник на семејството во Корнвол.

На фотографијата е насмеана Шарлот опкружена со цвеќиња. Таа е облечена во пругаста маица и фармерки, а има син лак за нокти на ноктите. „Ѝ посакувам на Шарлот среќен 11-ти роденден! 🎂“, напишаа принцот и принцезата од Велс во објава на Инстаграм.

Шарлот е средното од трите деца на принцот Вилијам (43) и принцезата Кејт (44), кои имаат и синови, принцот Џорџ (12) и принцот Луис (8). Извор од палатата претходно изјави за People дека Шарлот е „прилично силен карактер, речиси мудра и по нејзините години“.

Тие исто така објавија фотографија од принцезата на плажа, заедно со благодарница за желбите за роденденот.

Мешавина од должност и нормален живот

Принцезата Кејт долго време има промислен пристап кон воспитувањето на своите деца, обидувајќи се да постигне рамнотежа помеѓу кралските должности и нормалното детство. Тој напор е можеби најочигледен кај Шарлот, чие смирено и сталожено однесување блеска на јавните појавувања.

„Тоа е навистина нејзината личност, ништо не е инсценирано“, вели дизајнерката на детска облека Амаја Ариета, која ја сретнала неколку пати. „Таа изгледа многу самоуверено и опуштено во сопствената кожа и во околината. Зрелоста што доаѓа со таа одговорност… се чини дека таа го прави тоа беспрекорно секој пат.“

Спортски тип како нејзината мајка

Надвор од рефлекторите, Шарлот посетува училиште Ламбрук со своите браќа, а нејзините родители се редовни гости на нејзините спортски натпревари. „Таа е очигледно спортска како нејзината мајка. Вистинско „мини-јас“ од неа“, рече извор од палатата.

Единствената ќерка на принцот и принцезата од Велс, исто така, има страст за танцување и, како нејзината мајка, свири пијано. Таа ги покажа своите вештини за свирење на пијано за време на емитувањето на годишната божиќна служба на Кејт во декември 2025 година. И покрај формалните услови во кои често се наоѓа, Шарлот останува верна на себе. „Таа е природна и ги прифаќа кралските настани како риба во вода“, заклучи извор од палатата.