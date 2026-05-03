Мет Гала чини 6 милиони долари – домовите на домаќините Џеф Безос и Лорен Санчез вредат 100 пати повеќе

Мет Гала треба да се врати во Њујорк на 4 мај, кога некои од најголемите светски познати личности ќе се спуштат по скалите на Метрополитен музејот на уметност, претворајќи ја историската галерија во модна писта полна со ѕвезди.

Меѓу нив ќе бидат и главните спонзори и почесни копретседатели оваа година, милијардерот основач на Амазон Џеф Безос и неговата сопруга, Лорен Санчез Безос, кои се приклучуваат на кодомаќините на Мет Гала за 2026 година: Бијонсе, Никол Кидман, Венус Вилијамс и поранешната уредничка на Вог, Ана Винтур.

Се очекува темата на овогодинешниот настан, „Уметност на костуми“, која е поврзана со дрес-кодот „Модата е уметност“, да поттикне низа уникатни облеки и ансамбли – а гостите ќе бидат охрабрени да „размислат за многуте начини на кои дизајнерите го користат телото како свое празно платно“, според Вог.

Но, иако уникатната мода стана нешто што се подразбира на настанот, веќе се покренати прашања за влијанието што учеството на Безосовци – и нивното неверојатно богатство – ќе го имаат врз забавата, чија организација чини над 6 милиони долари, објави „Њујорк тајмс“.

Оваа сума сигурно не е ништо за потценување, особено со оглед на тоа што Мет Гала во 2025 година собра рекордни 31 милион долари, но сепак бледее во споредба со нето вредноста на Безос, која во моментот на пишување на овој текст изнесува 283 милијарди долари.

Дури и вредноста на портфолиото на недвижности на Безос ги надминува трошоците за Мет Гала, достигнувајќи повеќе од 660 милиони долари – 100 пати поголема сума од потребната за организирање на настанот и повеќе од 16 пати поголема од сумата добиена од минатогодишната забава.

Меѓу тие недвижности е извонредна колекција од станови вредни 80 милиони долари во истата висока зграда на Менхетен, иако не е јасно дали двојката ќе остане во оваа куќа за време на викендот на Мет Гала, бидејќи се наоѓа на околу 50 блока од Мет.

За среќа, Њујорк е само на кратко патување со приватен авион од главната резиденција на Безосови во Мајами, каде што се наоѓаат од 2023 година, кога магнатот на Амазон објави дека се сели во Сончевата држава од Вашингтон за да биде поблиску до своите родители.

Сепак, тој неверојатен дом е само врвот на ледениот брег што се однесува до неверојатната колекција на недвижности на двојката.

Островот Индијан Крик, Флорида

Безос напорно работи на изградбата на својот совршен брачен дом на островот Индијан Крик од 2023 година, кога тој и неговата сопруга објавија дека го преместуваат својот главен дом од Вашингтон во Флорида.

Оттогаш, могулот на Амазон купи три извонредни имоти во рамките на ексклузивната енклава, која е широко позната како Бункер на милијардери, благодарение на неверојатно високата нето вредност на нејзините жители, меѓу кои се Том Брејди, Иванка Трамп и Џаред Кушнер, како и Марк Закерберг.

Прво, тој купи две соседни вили во 2023 година за 68 милиони и 79 милиони долари, соодветно.

Повеќе извештаи сугерираат дека основачот на Амазон планира да ги сруши двата постоечки имоти за да направи место за една огромна мегакуќа што ќе служи како главен дом на двојката.

Но, додека не се заврши таа работа, тој се погрижил нивните привремени сместувања да бидат на ниво што се однесува до луксузот, правејќи сè што е потребно за да го трансформира својот трет дом во бункерот на милијардерите, вила во медитерански стил што ја купил за 87 милиони долари во 2024 година.

Во моментов не е јасно колку долго ќе трае работата на неговите други две живеалишта; сепак, обемот на работата сугерира дека би можело да потрае неколку години пред да се заврши новоизградената мегакуќа.

Во февруари 2024 година, беше откриено дека Безос уживал уште една привилегија како резултат на неговата преселба: заштеда на стотици милиони долари даноци.

Според извештајот на CNBC, бизнисменот ќе заштеди „најмалку 610 милиони долари“ даноци што би морал да ги плати доколку сè уште живеел со полно работно време во државата Вашингтон.

Безос купил имот за своите родители, Мајк и Жаклин, во блискиот Корал Гејблс во 2022 година, плаќајќи 78 милиони долари за две соседни вили што служеле како главна резиденција на двојката.

Сепак, во август, Безос откри дека неговата мајка, која беше позната како Џеки, починала во домот по „долга борба со деменција“.

Медина, Вашингтон

Пред да се пресели во Флорида, Безос главно живеел во своите имоти во енклавата Медина, предградие на Сиетл, каде што купувал куќи со години.

Безос ја започнал својата компанија за е-трговија во државата Вашингтон во средината на 1990-тите и таму изградил огромен комплекс. Тој е еден од неколкуте милијардери кои поседуваат имоти во ултраексклузивната енклава Медина во Вашингтон, која е исто така дом на личности како Бил Гејтс и поранешниот извршен директор на Мајкрософт, Чарлс Симоњи.

Четири години откако го основал Амазон, Безос, заедно со сега поранешната сопруга Мекензи Скот, потрошиле 10 милиони долари купувајќи две куќи кои се наоѓаат на парцела од 5 хектари во градот Хантс Поинт. Во 2010 година, дуото наводно потрошило 28 милиони долари за обемно реновирање на имотот, кој се одликува со 310 стапки приватно крајбрежје и приватна куќа за чамци.

За да го максимизира просторот (и приватноста), Безос купи и соседен имот истата година – вила од 24.000 квадратни метри за која се вели дека била објавена за 53 милиони долари. Не е јасно дали извршниот директор на Амазон платил таа голема сума или успеал да добие попуст.

Таа куќа на крајот ќе послужи како главна резиденција на бизнис-могулот во следната деценија до 2023 година, кога тој го објави своето преселување во Флорида.

Иако сè уште ги држи клучевите од голем дел од неговото портфолио на недвижности во Сиетл, Безос продаде една куќа во април 2025 година, продавајќи ја за неверојатни 63 милиони долари, според „Puget Sound Business Journal“.

Безос оствари многу голем профит од продажбата на куќата од 9.240 квадратни метри, откако ја купи за 37,5 милиони долари во 2019 година, истата година кога се разведе од својата поранешна сопруга.

Вашингтон, ДЦ

Сопственикот на познатиот „Вашингтон пост“ поседува слично познат имот во главниот град на земјата, комплекс за кој се вели дека потрошил 23 милиони долари во 2017 година. Имотот во Вашингтон вклучува две големи, историски згради и резиденција и гаража за возач, со вкупна површина од речиси 27.000 квадратни метри внатрешен простор.

Целиот имот има површина од повеќе од 34.000 квадратни метри, со уредени градини и тревници. Беше рекламиран како „совршен за училиште или амбасада или исклучителен приватен дом“.

Њујорк Сити

Основачот на „Блу Ориџин“ исто така има огромен стан во Њујорк Сити. Тој поседува стан со три спални соби вреден 16 милиони долари, купен во 2020 година. Тоа е покрај становите во зградата вредни 80 милиони долари, вклучувајќи трикатен пентхаус и два стана на нивото веднаш под него.

Во 2019 година, беа поднесени градежни дозволи за комбинирање на становите.

Мауи, Хаваи

Основачот на Амазон наводно додал уште еден имот во својата колекција во 2021 година. Милијардерот и неговата сопруга купиле имот од 14 хектари на хавајскиот остров Мауи. Цената на трансакцијата надвор од пазарот се проценува на околу 78 милиони долари.

Се вели дека понудата вклучува главна куќа од 4.500 квадратни метри, пансион од 1.700 квадратни метри и базен од 700 квадратни метри. Понудата опфаќа седум парцели земја и рибник со приватна плажа со бел песок.

Беверли Хилс, Калифорнија

Раскошните трошоци на Безос продолжија на Западниот брег, каде што, vо 2020 година, Безос потроши рекордни 165 милиони долари за вилата на Дејвид Гефен во Лос Анџелес. Познат како имотот Ворнер, имотот од 9 хектари беше изграден за Џек Ворнер, покојниот поранешен претседател на Ворнер Брос.

Парцелата располага со „пространи тераси, пространи градини, неколку пансиони, тениско игралиште и сопствено игралиште за голф со девет дупки“.

Тоа живеалиште неодамна служеше како локација за забавата по повод 70-тиот роденден на магнатот на ријалити ТВ шоуата Крис Џенер, на која присуствуваа личности како Опра, принцот Хари и Меган Маркл, Марк Закерберг и Мараја Кери.

Западен Тексас

Вљубените птици, исто така, ги држат клучевите од пространиот ранч во Западен Тексас, веднаш северно од Ван Хорн.

Безос го купи имотот во 2004 година затоа што го потсетуваше на неговото детство на земјиштето на неговиот дедо во Котула, Тексас.

Не е познато колку потрошил за имотот од 400.000 хектари.

Ранчот е дом на 10.000-годишниот часовник, кој е дизајниран да го следи времето 10.000 години и ѝ помогнал на Санчез да размисли за својата иднина со Безос, според „Вог“.

Неговата тогашна свршеница, исто така, открила за весникот дека Безос има бар со вселенска тематика наречен „Карман Лајн Бар“, кој се наоѓа на ранчот во Западен Тексас.