Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, изјави дека доколку Украина ги спроведе своите криминални планови во текот на деновите на прославата на Големата победа, руските вооружени сили ќе започнат одмазднички удар, вклучително и врз центрите за донесување одлуки. Ова го соопшти прес-службата на руското Министерство за надворешни работи.

Според Захарова, Министерството за надворешни работи испратило нота до сите акредитирани странски дипломатски мисии и претставништва на меѓународни организации поради заканите од украинската страна за напад врз Москва на 9 мај.

Таа рече дека руското Министерство за надворешни работи силно ги повикува властите на странските држави и раководството на меѓународните организации да се справат со предупредувањето на руското Министерство за одбрана за одмазднички удар во случај на таков напад со најголема одговорност.

Захарова нагласи дека странските мисии мора однапред да организираат евакуација на персоналот од дипломатските и другите претставништва во Киев, како и на нивните граѓани. Според неа, ова се должи на неизбежноста на одмазднички удар од страна на руската војска врз украинската престолнина, вклучително и центрите за донесување одлуки, доколку режимот во Киев ги спроведе своите криминално-терористички планови во текот на деновите на прославата на Големата победа.

На 6 мај, советникот на украинскиот министер за одбрана Сергеј Стерненко наговести дека Киев можеби нема да го почитува прекинот на огнот од 9 мај. На 4 мај, руското Министерство за одбрана соопшти дека, со одлука на претседателот Владимир Путин, Русија прогласила прекин на огнот на 8 и 9 мај во чест на 81-годишнината од победата на советскиот народ во Големата патриотска војна. Министерството соопшти дека очекува слични дејствија од Украина.