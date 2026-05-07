Преговарачите на ЕУ не успеаја да постигнат спогодба за трговскиот договор со САД

Разговорите меѓу пратениците на Европската унија и владите за спроведување на трговскиот договор со Соединетите Американски Држави завршија без напредок во среда навечер. Исходот се заканува да го налути американскиот претседател Доналд Трамп, кој се закани дека ќе воведе царини од 25 проценти на европските автомобили ако ЕУ не успее да го спроведе трансатлантскиот трговски договор постигнат минатата година во неговиот голф клуб во Шкотска, објави Политико.

Комесарот за трговија на ЕУ, Марош Шефчовиќ, ги повика преговарачите да постигнат договор за стабилизирање на трговските односи со Вашингтон, но по шест часа разговори, учесниците се разделија без договор, изјави извор запознаен со состанокот.

Европратеничката Карин Карлсбро, која ја претставуваше центристичката група Обнови ја Европа, изјави: „Вечерва имавме добри и конструктивни преговори со Советот и Комисијата. Важно е пред конечниот договор да се осигураме дека е отпорен на Трамп“.

Неизвесниот исход ја враќа топката во дворот на Трамп, откако неговиот амбасадор во ЕУ, Ендру Пуздер, претходно изјави дека Вашингтон ќе воведе тарифи од 25 проценти за автомобили „многу брзо“ ако не се постигне брз договор. „Имате време да го исправите тоа, а тоа време е сега“, изјави Пуздер за Блумберг ТВ во Брисел. „Ако го сторите тоа, тој веројатно ќе размисли повторно“.

Според договорот постигнат при ракување минатиот јули во одморалиштето на Трамп во Тарнбери, ЕУ се согласи да ги укине тарифите за американските произведени стоки, додека Вашингтон ќе ги ограничи тарифите за повеќето стоки на 15 проценти.

Сепак, ЕУ сè уште не го спроведе договорот со донесување на релевантните закони, што го налути Трамп и го зголеми притисокот врз Европската комисија, која преговара за трговски договори во име на 27-те земји-членки, да го стори тоа.

Шефицата за трговија на Комисијата, Сабине Вејанд, претходно му кажа на трговскиот комитет на Европскиот парламент дека се надева дека состанокот „ќе претставува чекор напред и ќе покаже дека ЕУ стои зад своите обврски“.

„Убедена сум дека ги имаме сите елементи за да покажеме дека остануваме сигурен партнер, а во исто време ни ги даваат сите алатки да реагираме на какви било случувања“, им рече Вејанд на европратениците.

Додека Комисијата и повеќето земји-членки сакаат да го остварат договорот со Тарнбери, европратениците зазедоа цврст став. Нивната одлука беше под влијание на заканите на Трамп за анексија на Гренланд, данска територија, но и на прегледот на исплатливоста на договорот откако Врховниот суд на САД ги поништи првичните тарифи на Трамп во февруари.

Предводени од ветеранот претседател на трговскиот комитет, Берд Ланге, европратениците побараа дополнителни услови. Тие вклучуваат суспендирање на договорот сè додека Трамп не ги намали тарифите за челик, можноста за негово суспендирање доколку го загрози територијалниот интегритет на ЕУ и раскинување на договорот пред крајот на неговиот мандат.

Службеник на Советот рече дека страните досега не успеале да се договорат за ниту една од најспорните точки. Тие вклучуваат таканаречена клаузула за стапување во сила, која би го условила договорот со отстранување на контроверзните американски тарифи за челик и клаузула за автоматско завршување на договорот.

„Постигнат е напредок и целта е преговорите наскоро да се завршат. Но, двете страни треба да проверат со своите политички групи и земјите-членки што се подготвени да прифатат“, додаде функционерот за разговорите доцна во ноќта. Ланге, главен преговарач на Парламентот, рече дека двете страни се „блиску до договор“, но додаде дека е потребно повеќе време.

Преговарачите планираат повторно да се сретнат на 19 мај, иако тој датум сè уште не е потврден, рече друг функционер на советот. Двете страни рекоа дека сакаат да постигнат конечен компромис до јули, кога истекуваат привремените тарифи наметнати од Трамп.

Но, според американскиот амбасадор Пуздер, тоа би било предоцна, а целиот трговски договор сега е во опасност. „Ако договорот повеќе не е договор, тогаш мислам дека Соединетите Држави би се повлекле од него“, заклучи тој.