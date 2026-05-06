Нетанјаху загрижен поради евентуални американски отстапки во преговорите со Иран

06/05/2026 19:53

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху разговара со претставници на американската администрација за да има подобар увид во најновите случувања во преговорите помеѓу САД и Иран, јави Си-ен-ен повикувајќи се на неименувани извори.

Наводно Нетанјаху се обидува да дојде до најновите информации за текот на преговорите и кои опции се на маса.

Израел изразува загриженост поради евентуалните американски отстапки за постигнување на договор за завршување на војната. Исто така, Израел е против евентуално укинување на економските санкции кон Иран.

Претходно, началникот на Генералштабот на израелската армија, генерал Ејал Замир денеска изјави дека доколку е потребно војската е подготвена да почне нова офанзива против Иран.

Тој истакна дека израелската армија во координација со САД, има список на цели подготвени за напад во Иран. 

