Нетанјаху загрижен поради евентуални американски отстапки во преговорите со Иран
Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху разговара со претставници на американската администрација за да има подобар увид во најновите случувања во преговорите помеѓу САД и Иран, јави Си-ен-ен повикувајќи се на неименувани извори.
Наводно Нетанјаху се обидува да дојде до најновите информации за текот на преговорите и кои опции се на маса.
Израел изразува загриженост поради евентуалните американски отстапки за постигнување на договор за завршување на војната. Исто така, Израел е против евентуално укинување на економските санкции кон Иран.
Претходно, началникот на Генералштабот на израелската армија, генерал Ејал Замир денеска изјави дека доколку е потребно војската е подготвена да почне нова офанзива против Иран.
Тој истакна дека израелската армија во координација со САД, има список на цели подготвени за напад во Иран.