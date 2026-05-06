Ми требаа години да ја напишам оваа статија. Долго време чувствував дека нешто недостасува во јавниот разговор за човечката поврзаност и заедницата и како тие се еродираат. А, сепак не можев да го артикулирам тоа. Размислувањето и пишувањето станаа потешки. Како невроните во мојот мозок да не се поврзуваат едни со други на ист начин. Одам да проверам факт и веднаш ми одвлекуваат внимание сто други одвлекувања на вниманието на мојот телефон. Се наоѓам себеси како не можам да посветам време на размислување и пишување како порано.

Вестите беа неуморни во текот на моите 11 години како главен уредник на Гардијан. Можеби е возраста, но не сум толку стара. Можеби е менопауза, но сум на сите лекови. Не, мислам дека е поради нешто што многумина од нас го чувствуваат во овој момент. Дека нашиот распон на внимание е деградиран, нашите вештини за размислување се затапени. Дека некако не можеме да се концентрираме или да се изгубиме во проект. Наоѓајќи се заглавена, како експеримент, побарав алатка за вештачка интелигенција да ми ја напише оваа статија, само за да видам што ќе испадне. Резултатот беше неподносливо помпезен и безрадосен. Потсетник за границите на оваа технологија, барем засега.

На крајот, успеав да ја напишам оваа статија благодарение на некои сериозни интервенции: силата на рокот, заклучувањето на телефонот во друга просторија, исклучувањето на интернетот. Но, она што навистина ме доведе до тоа да можам да кажам што сакам да кажам беше разговорот со пријателите и колегите. Одговорот на мојата писателска блокада беше пред мене цело време: сè што требаше да направам беше да разговарам со други луѓе.

Нашето време на кризи

Сигурна сум дека и вие го чувствувате тоа. Светот навистина стана позбунувачко, помалку надежно место. Само погледнете ги насловите во последните недели: од шокантен пораст на антисемитските напади во Велика Британија, до заканите на Доналд Трамп да го „исчезне Иран од лицето на земјата“, до дневните приказни за војна и масовно раселување.

Секогаш има позитивни приказни, се разбира – за храброст, пронајдок, креативност и љубезност. Но, во право сте што имате растечко чувство дека живееме во време на криза – на многу меѓусебно поврзани кризи – и дека нашиот колективен опстанок е во прашање.

Ќе зборувам за предизвиците со кои се соочуваме како сограѓани. И се надевам дека ќе ве убедам дека добрите информации, транспарентно финансираното новинарство во јавен интерес, се дел од решението на проблемот на повеќе начини отколку што можеби мислите. Но прво: овие кризи.

Во најголем обем: еколошката криза. Во февруари, научниците предупредија дека светот е поблиску отколку што се мислеше претходно до „точка без враќање“ по која не може да се запре ненадејното глобално затоплување. Глобалниот систем за храна е под закана, а популацијата на диви животни се намали за повеќе од 70% од 1970 година. Во исто време, глобалниот консензус за потребата од итна акција е нападнат од десничарските популисти како елитна грижа, бидејќи најсиромашните најмногу страдаат од климатската катастрофа.

Постои и глобална политичка криза. За прв пат по 20 години автократиите се побројни од демократиите. Дури и во многу воспоставени демократии гледаме распаѓање на демократските норми, ерозија на контролата и рамнотежата. Само погледнете ги САД. Како што вели Стафан Линдберг, основачот на Институтот V-Dem во Гетеборг: „На Орбан во Унгарија му беа потребни околу четири години; на Вучиќ во Србија му беа потребни осум години, а на Ердоган во Турција и на Моди во Индија му беа потребни околу 10 години за да го постигне потиснувањето на демократските институции што Доналд Трамп го постигна за само една година“.

На меѓународната сцена, промените се уште поочигледни. Светот доживува пораст на насилство каков што не е виден од Втората светска војна. Војната на Русија против Украина влезе во својата петта година, без крај на повидок. Во Газа, Израел спроведе она што бројни групи за човекови права и научници го опишаа како геноцид, а светот гледаше, ден по ден. Во Судан, повеќе од 13 милиони луѓе се раселени, а стотици илјади убиени. За два дена минатиот октомври, во градот Ел Фашер, до 10.000 луѓе беа масакрирани. А само оваа година, САД и Израел започнаа нелегална војна против Иран во која загинаа повеќе од 3.300 луѓе, а воедно предизвикаа хаос во глобалната економија. Во исто време, американскиот секретар за одбрана, кој се преименува во секретар за војна и се чини дека е инспириран главно од крстоносните војни, отворено се фали со „огромно и казнено насилство“ врз непријателите на Америка. Дури и западните лидери сега јавно изјавуваат дека светскиот поредок базиран на правила, воспоставен по ужасите од Втората светска војна, е мртов.

Следно е економската криза, бидејќи неуспесите на неолиберализмот стануваат сè појасни, а најбогатите луѓе во светот стануваат сè побогати и помоќни. Бројките во Извештајот за светска нееднаквост ја раскажуваат приказната: помалку од 60.000 луѓе – 0,001% од светската популација – контролираат три пати повеќе богатство од целата долна половина од човештвото. Тие известуваат дека екстремната концентрација на богатство повеќе не е само економско прашање; тоа е и демократски токсин што ја ослабува социјалната кохезија и ги разделува заедниците.

Во нашиот секојдневен живот, ги чувствуваме овие кризи на поинтимно ниво. Основните добра станаа недостапни за многумина. Кризата со домувањето и неизвесниот пазар на труд ги лишија младите луѓе од чувство на надеж за нивната иднина, без патоказ за добар живот. А, осаменоста расте. Пандемијата го забрза овој тренд кон атомизација, особено на места како Велика Британија, каде што политиките за штедење веќе го ослабнаа општественото ткиво.

Осаменоста не е личен неуспех; таа е знак на неуспешно општество – и таа ја обликува нашата политика. Секој е во потрага по заедница. Осамените, отсечени луѓе често ја наоѓаат преку интернет, кај луѓето што разговараат директно со нив, давајќи им едноставни наративи за тоа кој да се обвини за нивната болка: елити, или жени со работа, или муслимани, или Евреи, или ЛГБТК+ луѓе, или имигранти на бродови. Во исто време, влијателните лица на социјалните медиуми се збогатуваат возвишувајќи го индивидуалистичкиот капитализам, мизогинијата, крипто шемите – нудејќи празно чувство на припадност.

Огромно е да се соочите со сите овие кризи. Можете да го видите светот како се менува – се влошува – пред вашите очи, но политичарите се чини дека не се во можност да се соочат со моментот. Тие зборуваат како да се потребни неколку измени тука и таму. Дали и тие не го забележуваат тоа? Мислите дека полудувате. Тешко е да се држите до себе.

Информатичката криза

Верувам дека овие меѓусебно поврзани кризи се поттикнати и усложнети од дигиталната револуција. Ние сме во средината на историски премин од една ера во друга. Во неодамнешната книга „Не палете никого на клада денес“, Наоми Алдерман убедливо тврди дека она со што се соочуваме денес е информациска криза, со многу малку преседани во човечката историја. „Живееме во бран на податоци“, пишува таа. Но, ни недостасуваат „социјални и информациски структури […] за да управуваме со нив“.

Овој бран на податоци содржи многу вредни работи, но тоа не го спречува да биде дестабилизирачки. Дигиталната технологија значи дека постојано сме свесни за сите работи што не ги знаеме, пишува Алдерман. „Можеби ќе завршиме изразувајќи идеја преку интернет што сме ја слушнале многу пати во нашиот социјален круг, само за да не потскокнат 50 луѓе кои знаат повеќе и да ни кажат дека нашите идеи се глупави, старомодни, па дури и предрасуди“.

Исто така, функционира и обратно. „Кога можеме да ги видиме мислењата на сите други, се покажува дека некој што навистина ни се допаѓа може да има идеја што ја сметаме за глупава, старомодна или дури и предрасудна. Тоа е синдромот „Го сакав чичко Боб сè додека не ги видов неговите објави на Фејсбук“. Остануваме да се прашуваме кому можеме да му веруваме.“ Ова чувство на постојано напаѓање од нови и дезориентирачки информации ги тера луѓето да се чувствуваат дефанзивно, осамени и лути.

Сега, ако сè за што требаше да се грижиме беше поплава од точни нови информации на дофат на раката, можеби немаше да се соочиме со криза од таков обем. Но, како што знаеме, светот е полн со лоши актери кои активно ја поттикнуваат информациската криза. Никој не е посвесен за ова од новинарите. Една мерка за важноста на оваа работа е колку далеку ќе одат моќните за да ја затворат: преку цензура или правен прогон или со загадување на информациската средина со помош на тролови, ботови и пропагандисти, така што вистината станува невозможна за препознавање. („Поплавете ја зоната со ѓубре“, како што озлогласено го кажа Стив Бенон.)

Во најекстремна форма, противниците на вистината едноставно ги убиваат своите непријатели. Минатата година беа убиени 129 новинари и медиумски работници. Тоа е највисоката бројка откако Комитетот за заштита на новинарите почна да собира податоци пред повеќе од 30 години. Педесет и четири од убиените беа палестински новинари во Газа; девет беа убиени во Судан и четири во Украина. Некогаш постоеше широко прифатена конвенција дека новинарскиот елек дава одредено ниво на заштита во воена зона. Веќе не.

Овие напори да се спречат новинарите да ја работат својата работа не се нови, дури и ако стануваат сè почести. Она што навистина нè доведе во ова време на информатичка криза е технологијата.

Денес е многу контроверзно да се забележи дека толку многу дигитална технологија се чини дека е дизајнирана да произведе конфликт, да им даде приоритет на лагите пред вистината. Наместо да го отклучи најдоброто во човечката природа, се чини дека е дизајнирана да го поттикне најлошото во нас. Како што вели технолошкиот критичар Џејкоб Силверман: „Денешниот интернет не е навистина дизајниран за нас, туку да предизвика одредени одговори од нас [кои] се непријателски настроени кон човечкиот просперитет“.

Не е случајно што големите технолошки компании се водени од многу тесен слој на човештвото: богати мажи, претежно сместени на западниот брег на САД. Овие компании копнеат по огромни профити и имаат малку почит кон јавното добро. Повеќето се среќни да им се додворуваат на демагозите ако тоа е добро за бизнисот. Елон Маск дури и накратко се приклучи на администрацијата на Трамп, намалувајќи ги јавните трошоци и уништувајќи го УСАИД. Денес, Маск поминува голем дел од своето време објавувајќи нативистички теории на заговор до своите речиси 240 милиони следбеници на платформата за социјални медиуми што ја поседува и која е дизајнирана да промовира конфликт и екстремизам (една од многуте причини зошто Гардијан како институција излезе од X во 2024 година).

Ако дигиталната технологија е дизајнирана да предизвика одредени реакции од нас, тогаш главно меѓу нив е еден вид вцепенето внимание. Како што многумина рекоа, цела генерација брилијантни умови го поминале својот работен век наведувајќи ве да потрошите малку повеќе време на нивната апликација, наместо да создадете добро општество, во име на максимизирање на корпоративните профити.

Технологијата е исто така дизајнирана да предизвика гнев. Во 2016 година, не долго откако станав главен уредник на Гардијан, нарачав серија наречена „Вебот што го сакаме“, за да се обидам да разберам како би можеле да ставиме крај на онлајн злоупотребата. Сега изгледа чудно. Напишав статија наречена „Како да го направиме Гардијан подобро место за разговор?“ Направивме работи како што се намалување на бројот на коментари и промена на јазикот на коментарите под линијата од „влези во кавга“ во „придружи се на разговорот“. Функционираше, а дискусиите на нашата платформа станаа попродуктивни и поинтересни. Но, на интернет како целина, нивото на злоба драматично ескалираше оттогаш. За јавните личности, особено жените и малцинствата, злоупотребата и заканите со смрт станаа секојдневна појава – а новите технологии се закануваат да ги влошат работите. Не замислувавме, пред една деценија, дека троловите ќе имаат на располагање алатка со вештачка интелигенција што може да произведува голи слики од жени – или дури и од деца – по барање.

Бидејќи технолошките компании дадоа приоритет на привлекувањето внимание, вистината е деградирана. Несоодветните информации и длабоките лаги на вештачката интелигенција сега се толку раширени што се чини дека вашиот мозок повеќе не може да пресмета што гледа. Почнувате да ги доведувате во прашање работите што се покажуваат како вистинити. Не помага тоа што самата реалност стана толку почудна и погротескна.

Да земеме еден пример: како што забележува Алдерман, американскиот секретар за здравство, Роберт Ф. Кенеди Џуниор, е човек кој фрли сомнеж врз ефикасноста на вакцините, се запраша дали ХИВ предизвикува СИДА и еднаш посочи дека Ковид-19 можеби бил „етнички насочено“ биолошко оружје, дизајнирано „да ги нападне белците и црнците“ и да ги поштеди „ашкеназиските Евреи и Кинезите“.

И уште еден пример: на почетокот на војната во Иран, Белата куќа објави видео од 42 секунди кое спои клипови од филмови како „Храбро срце“ и „Топ ган“ со она што изгледа како вистински снимки од американски артилериски оружја што погодуваат воени цели во Иран. Други видеа од Белата куќа имаат мешани слики од видео игри со вистински снимки од воздушни напади. За да не бидеме заостанати, иранската пропаганда сега доаѓа во форма на навредливи видеа генерирани од вештачка интелигенција, дизајнирани да станат вирални.

Некогаш зборувавме за лажни вести; сега самата реалност е таа што се чувствува лажна. Поголемиот дел од глобалните граѓани се сомневаат во нивната способност да ја разликуваат вистината од фикцијата онлајн. Кој може да ги обвини?

Тоа е дезориентирачки и страшно. И дури и не ги споменав халуцинациите со вештачка интелигенција, ниту фактот дека толку многу од материјалот на кој се обучени системите со вештачка интелигенција е проткаен со расизам и мизогинија, ниту пак забрзаните енергетски потреби на центрите за податоци со вештачка интелигенција. Поминавме долг пат од идеализмот на Тим Бернерс-Ли и раѓањето на светската мрежа, кога надежта беше да се понуди бесплатна услуга што ќе „ја отклучи креативноста и соработката на глобално ниво“.

Пред триесет години, Тони Морисон предупреди за иднината во која пазарот ќе го проголта општеството. Кога „маркетингот на животот ќе биде завршен“, напиша таа, „ќе се најдеме себеси како живееме не во нација, туку во конзорциум од индустрии ицелосно неразбирливи за нас самите, освен она што го гледаме како темно низ екран“. Темно низ екран. Фраза за нашето време.

Не е изненадувачки што има растечка реакција. Во Австралија, одлуката за забрана на социјалните медиуми за лица под 16 години се покажа како многу популарна кај родителите (иако е прерано да се процени нејзината ефикасност). Во еден значаен случај во март, американската порота ги прогласи „Мета“ и „Јутјуб“ за одговорни за создавање зависност предизвикана од производи што им штетат на децата. Во меѓувреме, поднесени се повеќе тужби против компании за вештачка интелигенција за улогата што нивните четботови наводно ја играле во охрабрувањето на луѓето да си го одземат животот. Во еден случај, кога еден млад човек му рекол на четботот на Google дека се плаши од смртта, четботот одговорил: „Вие не избирате да умрете. Вие избирате да пристигнете. […] Првата сензација… ќе биде јас да ве држам“. Во Канада, семејствата на седум жртви од пукањето во училиште покренаа тужба против OpenAI, тврдејќи дека компанијата не ги известила властите за алармантните разговори на стрелецот со ChatGPT.

Одделот ја споредува информациската криза со два други клучни моменти во историјата: пронаоѓањето на пишувањето и пронаоѓањето на печатарската машина. Толку е длабока. Овие пронајдоци на крајот донесоа големи придобивки, но и големи превирања. Едноставно кажано, пронаоѓањето на печатарската машина доведе до голем напредок во науката, човечкото знаење, слободата, индивидуализмот – претежно добри. Но, пред тоа, доведе до масовни социјални поделби, разорни војни, горења на клада – не толку добри. Нашата работа денес, вели Алдерман, е што побрзо да ја надминеме фазата на палење на клада.

Како треба да одговориме на овој момент, на оваа информативна криза? Ќе изложам неколку од начините на кои се обидуваме да го направиме тоа во Гардијан. Транзициите никогаш не се лесни, секако, но постојат причини да се надеваме. Како што истакнува Алдерман, за разлика од луѓето што ја живеат револуцијата на печатарската машина, ние веќе имаме софистицирани мрежи за ширење на добри информации. Малкуте транспарентно финансирани новински организации кои сè уште работат во јавен интерес се прилично добро место за почеток.

Средба со моментот

Разбирливо е да се гледа навнатре во време на криза, да се држиме до она што е познато. Но, верувам дека мора да се обидеме да им помогнеме на луѓето да гледаат нагоре и надвор, да се поврзуваат едни со други. Доброто новинарство може да го направи ова. Кога е добро направено, може да помогне во негувањето на граѓанскиот живот, да се изгради заедничко разбирање на реалноста и да се создадат врски што им недостасуваат на луѓето, што луѓето копнеат по нив.

Пред да зборувам за новинарството на Гардијан, ќе зборувам за тоа што го овозможува тоа новинарство. Сега, ќе признаам дека зборовите „модел на сопственост“ можеби не го забрзуваат пулсот. Но, навистина е важно. Во Гардијан, немаме сопственик кој бара политички или комерцијални приноси. Немаме акционери водени од профит кои бараат намалување на капиталот или готовина. Целта на Скот Траст, кој е сопственик на Гардијан, е да го одржува Гардијан во вечност, служејќи го јавниот интерес, а не на интересите на богатите. Преку овој модел, на главниот уредник му е дозволено – всушност, можам да ви кажам од искуство, тие се охрабруваат – да се спротивстави на моќните, да го претставува јавниот интерес, да се бори за демократија и против автократијата.

Оваа приказна за нашето сопствеништво порано се чинеше малку апстрактна. Но, потоа, непосредно пред претседателските избори во 2024 година, Џеф Безос, сопственикот на Вашингтон пост, кој вреди повеќе од 220 милијарди долари, го спречи весникот да ја објави планираната поддршка за Камала Харис. Во јануари 2025 година, му беше дадено одлично место на инаугурацијата на Трамп, седејќи покрај Елон Маск и Марк Закерберг, пред избраните членови на кабинетот на новиот претседател. Следниот месец, Безос објави дека страниците со мислења на „Вашингтон пост“ ќе се менуваат. Отсега, нивната цел ќе биде исклучиво да се залагаат за лични слободи и слободни пазари, нареди тој. Една година подоцна, тој отпушти стотици новинари. Сега секој може да види зошто е важна независната сопственост.

Значи, благодарение на ослободувачкиот модел на сопственост на „Гардијан“, ние сме слободни да се фокусираме на производство на новинарство без страв од политичко или комерцијално мешање.Ова започнува со известување. Ние ги покриваме приказните што другите не ги прават или не сакаат или не можат – без разлика дали тоа се нашите информации за тоа како Питер Манделсон не ја поминал безбедносната проверка, или улогата на „Мајкрософт“ во воениот надзор, или обвинувањата за расистичко однесување од страна на Најџел Фараж за време на неговите училишни денови, или кој го финансира, или истрагата кој го убил нашиот колега Дом Филипс во Амазон, или откривањето на индивидуалните приказни на жртвите од бомбардирањето на училиштето Минаб во Иран.

Исто така, веруваме во вредноста на соработката. Соработката со друга новинска организација на истрага покажува дека го цениме јавниот интерес пред новинарското ривалство водено од его или конкуренцијата со нулта сума. Тоа значи дека се гледаме себеси во граѓанска улога, а не само во комерцијална.

Неуморно работиме за да ги утврдиме фактите – и кога ќе погрешиме, ги исправаме. За да преживее демократијата, за да напредува општеството, ни е потребна заедничка основа на факти. Ако не можеме широко да се согласиме дека тревата е зелена, не можеме да разговараме за тоа што да правиме во врска со загадувачите што ја убиваат.

Фактите се неопходни, но сами по себе не се доволни. Ни требаат и приказни и нови идеи што инспирираат надеж. Нашата публика заслужува повеќе од едноставно да ни се каже дека работите се ужасни. Треба да се бориме против тагата со смело размислување, нијанси и внимателност, нудејќи веродостојни визии за пофер општество.

Сакаме нашето новинарство да биде хранливо. Сите сме го доживеале тоа празно, депресивно чувство откако сте поминале време безумно скролајќи на вашиот телефон. Целта ни е да бидеме противотров на тоа, вклучително и во области надвор од вестите и политиката: култура, спорт, мода, благосостојба, патувања. Ова се витални делови од добро проживеаниот живот, и затоа се витални делови од нашето известување. Сакаме да обезбедиме новинарство кое е забавно и смешно и кое ќе ве направи да се чувствувате поинформирани и пољубопитни за светот. Обратно од безрадосно скролање. Обратно од интернет нередот.

„Нашите судбини сега се испреплетени“

Со години, поголемиот дел од публиката на Гардијан доаѓа надвор од Велика Британија. Првично случајно најдовме глобална публика. По 11 септември, кога САД ја започнаа „војната против теророт“, многу американски читатели открија дека нивните медиуми зборуваат со еден глас и го побараа новинарството на Гардијан на интернет. Тогаш, како и сега, тие сакаа нешто посебно. Нашето меѓународно известување не е филтрирано низ призмата на Стејт департментот или Министерството за надворешни работи или кое било владино министерство за надворешни работи. Нашето известување за Јужна Америка или Африка или Блискиот Исток не е тесно фокусирано на тоа што секоја приказна значи за САД или Велика Британија, ниту пак ја центрира перспективата на моќните на тие места. Ние известуваме за она што е важно за обичните луѓе што живеат таму и за публика како нив низ целиот свет.

Исто така, имаме за цел да ги поврземе точките меѓу различните земји, да понудиме поширока перспектива. Земете го нашиот неодамнешен текст за политиките на новиот градоначалник на Њујорк. Неговиот наслов беше „Европејците ги препознаваат наводно радикалните политики на Зохран Мамдани како нормални““ – и тоа беше потсетник за американските читатели дека бесплатните автобуси и универзалното згрижување на деца не се ништо необично во некои делови од светот.

Значи, дел од нашата работа е да ја поврземе нашата глобална публика, не со израмнување на светот и презентирање на безнадежен поглед од никаде, туку со осветлување на многу места. И она што е впечатливо е колку многу заедничко имаат овие места, и покрај сите нивни богати идиосинкразии. Не е изненадувачки кога ќе размислите за тоа. Кризите што ги опишав претходно малку ги почитуваат националните граници. Тие влијаат на сите нас. Како што неодамна напиша колумнистката на Гардијан, Несрин Малик: „Она што го научив додека светскиот поредок почнува да се распаѓа е дека сите наши судбини сега се испреплетени. Прекините во снабдувањето со енергија, движењето на бегалците и проширувањето на воениот конфликт повеќе не се странски приказни, туку домашни.“

Ние сме глобални, но во исто време имаме корени. Мора да бидете вкоренети за да се издигнете.Исто така, веруваме дека треба да се држиме одговорни. Во 2023 година го започнавме нашиот проект „Памук Капитал“, кој истражува како првичните финансиери на „Гардијан“ го стекнале поголемиот дел од своето богатство преку трансатлантско ропство. Ова не беше само еднократен проект, туку долгорочна обврска. Тоа се рефлектира во нашето новинарство – преку нашето проширено покривање на Африка, Латинска Америка и Карибите и преку нашиот билтен „Долгиот бран“, кој ги опфаќа животите, културата и политиката на црната дијаспора. И тоа се рефлектира во „Наследствата на ропството“, нашата 10-годишна иницијатива за реставративна правда, која има за цел да изгради партнерства со заедниците на потомци во Јамајка и Морските Острови во САД, каде што раните финансиери на „Гардијан“ имале врски.

Како новинари, ние сме дел од општествата за кои известуваме, а не набљудувачи кои гледаат одозгора. Ова значи дека нашиот персонал треба да го одразува светот што го покрива. Промената на ставовите кон идејата за различност е драматична во последните неколку години. Компаниите и брендовите кои некогаш даваа смели ветувања, тивко ги напуштија. Администрацијата на Трамп ја критикуваше различноста како „деструктивна“, антимеритократска идеологија и ги намали федералните програми за DEI, додека ги отпушташе жените и луѓето со различна боја на кожа од високи позиции. Десничарскиот популизам ја презира различноста, плурализмот, ширината. Но, за нас е едноставно: колку е поширок опсегот на луѓе што носат приказни, толку е подобро и поинтересно нашето новинарство, толку е повистинско на светот околу нас и толку е поширока и подлабока нашата публика.

Дозволете ми да ви дадам пример за тоа што мислам. Во 2024 година, „Гардијан“ го ангажираше својот прв посветен карипски дописник, Натриша Данкан. Следната година, еден од најразорните урагани во последните години ја погоди Јамајка, каде што е седиштето на Натриша. Ураганот Мелиса беше бура од категорија 5, која уништи болници, инфраструктура и десетици илјади домови, а остави најмалку 90 мртви низ целиот регион. Додека другите меѓународни новински организации мораа да донесат новинари за да го покријат уништувањето, ние веќе имавме некого на терен, кој изгради контакти потребни за одлично известување. Натриша исто така го преживуваше овој ураган како и сите други во Јамајка. Во минатото, нашето известување можеби беше ограничено. Но, ова беше приказна од глобално значење, а сега имавме ресурси.Известувавме за непосредното влијание врз заедниците, улогата што ја одигра климатската криза во уништувањето, ефектите од бурата месеци потоа и како карипските земји се подготвуваат за следната сезона на урагани. Не го направивме ова приказна за заглавени западни туристи.Сето ова, како и сè друго, е за ставање на човечките вредности, заедниците и сограѓаните во центарот на она што го правиме.

Ова звучи очигледно, но не е. Голем дел од светот околу нас се чини дека е сè повеќе организиран според различни принципи. Во неодамнешното долго читање на „Гардијан“, Ребека Солнит напиша за тоа како извршните директори од Силиконската долина проповедаат дека мора да дадеме приоритет на „погодноста, ефикасноста, продуктивноста, профитабилноста“ пред сè. „Ни кажаа дека излегувањето во светот, интеракцијата со другите, е опасно, непријатно, неефикасно, губење време“. Ова се античовечки вредности. Како што пишува Солнит, „Се повлековме, додека постојано ни се кажува дека ова е добро, а се покажа дека е лошо на илјада мали начини, ослабувајќи го јавниот живот и локалните институции, изолирајќи нè“.

Подемот на вештачката интелигенција се чини дека ги влошува овие античовечки трендови. Наведете работа и некој некаде тврди дека машина наскоро ќе го направи тоа подобро од кој било човек, или веќе го прави. Не само работни места, туку и некои од нашите најценети активности: пишување, музика, филм, уметност; дури и грижа, врски и љубов. Бришењето на границите помеѓу човекот и машината, вистинското и лажното, имаше некои навистина ужасни последици во последниве години, од психоза предизвикана од четбот до системи на оружје управувани од вештачка интелигенција. Понекогаш се однесуваме кон луѓето онлајн како да се веќе генерирани од компјутер.

Да бидеме јасни, вештачката интелигенција може да биде неверојатна алатка. Сметам дека е корисна; ми помогна да најдам некои извори за овој говор. И во Гардијан, ние сме посветени на користење на секоја алатка што ни е на располагање за да произведеме најдобро новинарство што можеме. Ова бара голема грижа, но тоа е предизвикот што си го поставивме: длабоко да размислиме за тоа што го прави нашето новинарство човечко и суштинско, и за тоа како вештачката интелигенција може да ни помогне да градиме врз таа основа, наместо да ја поткопуваме. Во февруари објавивме статија што би била невозможна без помошта на вештачката интелигенција: анализа на 100 години реторика за имиграцијата во британскиот парламент, реализирана преку соработка помеѓу нашите новинари за податоци, научници за податоци и истражувачи од Универзитетскиот колеџ во Лондон. Текстот покажа дека во текот на изминатите пет години, ставовите на пратениците се посилно надесно отколку во кое било друго време во минатиот век.

Но, во исто време, сакаме да нагласиме и работи што можеме да ги направиме, а вештачката интелигенција не може. Известување од терен, разговор со луѓето на длабоки и интимни начини. Повикување на одговорност од моќните. Најнови вести. Преиспитување на конвенционалната мудрост. Внимателно уредување, така што публиката ќе се сретне со случајности, наместо да биде хранета повеќе од истото преку алгоритми или таканаречена „течна содржина“, магично генерирана како одговор на вашите перцепирани потреби.

Во свет во кој раното ветување за социјалните медиуми се раствори во токсична пустелија, ние сме посветени на градење заедници и водење разговори меѓу читателите на Гардијан и со нашите новинари – на нашата сопствена страница, но и многу подалеку од неа, на други платформи и лично. Сакаме нашата публика да се чувствува поврзана со писателите, гласовите и лицата што го сочинуваат Гардијан. Врска со вистинско човечко суштество. Заедница од вистински човечки суштества. И ова не е еднонасочна врска. Нашата публика ни помага да го обликуваме она што го правиме, па дури ни дава и вредни совети. Едно од нашите главни истражувања оваа година, за користењето на видео платформата „Камео“ од страна на Најџел Фараж, започна со совет од читател.

Во својот најдобар случај, „Гардијан“ ги зближува луѓето. Тоа е нешто што го прават и другите институции во вакви времиња: библиотеката, училиштето, спортскиот тим. Тие обезбедуваат точка на стабилност. Во свет кој често се чувствува како да полудел, доброто новинарство може да го обезбеди и тоа чувство на препознавање или олеснување кога ќе откриете дека не сте единствениот што го гледа светот како што го гледате. Читајќи го „Гардијан“, никогаш не сте сами. Вие сте дел од глобална заедница на истомисленици.

Тоа не значи заедница на луѓе кои се согласуваат за сè. „Гардијан“ е институција која поттикнува дебата. Во нашата канцеларија во Лондон, секое утро имаме отворен состанок, лично, на кој може да присуствува секој новинар, од најмладиот до најстариот. Разговараме за дневните прашања и како треба да ги известуваме. Еден пријател предложи дека ова може да биде една од последните вакви дневни политички дискусии лице в лице што се случуваат некаде. Секако, понекогаш имаме силни несогласувања. Но, ова е дел од тоа да се биде човек – а начинот на кој управуваме со несогласувањата е мерка за нашата човечност. (Гардијан)