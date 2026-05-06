Францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“ плови кон Црвено Море и Аденски Залив

06/05/2026 17:41

Носачот на авиони „Шарл де Гол“ се упати кон Црвено Море и Аденски Залив, како дел од подготовките на Франција и Велика Британија за идната мисија за обезбедување слободна пловидба низ Ормуска Теснина, соопшти денеска француската армија.

Француското Министерство за одбрана наведе дека „Шарл де Гол“ денеска помина низ Суецки Канал и плови кон јужниот дел на Црвено Море.

Носачот на авиони беше распореден во источниот дел на Средоземно Море откако САД и Израел на 28 февруари го нападнаа Иран. „Шарл де Гол“ на море може да остане од четири до пет месеци.

Франција и Велика Британија ја предводат иницијативата за воспоставување меѓународна мисија за заштита на пловидбата во Ормуска Теснина, кога ќе дозволат условите.

Поврзани содржини

Почина основачот на Си-ен-ен, Тед Тарнер
Абориџините обвинуваат дека компанијата „Рио Тинто“ предизвикала пресушување на свет извор со вода
Голема акција против десничарски екстремисти во Германија
Како да се преживее информативната криза: Некогаш зборувавме за лажни вести, сега е лажна реалноста
Европската комисија сака да ја искорени сиромаштијата во ЕУ до 2050 година
Нападнат француски брод во Ормуската Теснина, има повредени
Париските библиотекари ќе штрајкуваат поради недостиг на персонал
Забраната за употреба на мобилни телефони во американските училишта не ги подобри резултатите од тестовите на учениците

Најчитани