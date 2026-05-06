Францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“ плови кон Црвено Море и Аденски Залив

Носачот на авиони „Шарл де Гол“ се упати кон Црвено Море и Аденски Залив, како дел од подготовките на Франција и Велика Британија за идната мисија за обезбедување слободна пловидба низ Ормуска Теснина, соопшти денеска француската армија.

Француското Министерство за одбрана наведе дека „Шарл де Гол“ денеска помина низ Суецки Канал и плови кон јужниот дел на Црвено Море.

Носачот на авиони беше распореден во источниот дел на Средоземно Море откако САД и Израел на 28 февруари го нападнаа Иран. „Шарл де Гол“ на море може да остане од четири до пет месеци.

Франција и Велика Британија ја предводат иницијативата за воспоставување меѓународна мисија за заштита на пловидбата во Ормуска Теснина, кога ќе дозволат условите.