Двајца кинески поранешни министри за одбрана осудени на смрт со одложување поради корупција

07/05/2026 13:58

Кинескиот воен суд денеска осуди двајца поранешни министри за одбрана на смрт поради корупцијата со двогодишно одложување.

Според судските одлуки, Веи Фенгхе е прогласен за виновен за примање мито, додека Ли Шангфу е осуден за кривичните дела и за примање и за давање мито.

Нивниот личен имот ќе биде конфискуван.

Судот изјави дека нема да биде можно понатамошно ублажување на казната или условна слобода откако нивната казна, во согласност со законот, ќе биде променета во доживотен затвор на крајот од двегодишниот период на одложување на извршувањето на смртната казна.

