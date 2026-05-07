Ова е слика од вештачка интелигенција објавена од Трамп

Вашингтон – Доналд Трамп објави нов цртан филм генериран од вештачка интелигенција на неговата платформа Truth Social. Сликата се потсмева на администрацијата на неговиот претходник, Џо Бајден.

Сликата го прикажува Бајден во пругасти пижами како спие на своето биро во Овалната соба, со стопен сад со сладолед пред него, честа референца на Трамп за омилениот десерт на поранешниот претседател. Трамп напиша покрај објавата: „„Многу точен приказ на поспаната администрација на Џо Бајден. Направена е огромна штета, но НИЕ СЕ ВРАТИВМЕ!!! Претседател DJT“.

Сликата ги прикажува Бајден и другите високо рангирани демократи кои, како што сугерира Трамп, биле вистинските донесувачи на одлуки. Поранешниот претседател Барак Обама е прикажан како стои над Бајден држејќи кутија со натпис „AUTOOPEN“, додека потпретседателката на Обама и поранешна противничка на Трамп, Хилари Клинтон, ја гледа сцената со лукав израз.

Во долниот агол на сликата, се гледа човек како шмрка бел прав од маса, што е јасна алузија на Хантер Бајден, синот на поранешниот претседател Џо Бајден. Овој вид визуелна комуникација е продолжение на долгогодишната кампања на Трамп за да се сугерира когнитивниот пад на Џо Бајден и „корупцијата“ на неговото семејство.

Што е autopen и зошто го мачи Трамп?

Сликата става посебен акцент на „autopen“, механички уред за репродукција на потписи. Во текот на 2025 и почетокот на 2026 година, Трамп постојано јавно тврдеше дека клучните помилувања и извршни наредби од мандатот на Бајден се правно неважечки бидејќи претседателот наводно лично не ги потпишал. Републиканците во Конгресот, предводени од Џејмс Комер, започнаа истраги за „autopen претседателството“, тврдејќи дека помошниците на Бајден донесувале одлуки без негово знаење додека тој бил неспособен.

Иако Белата куќа претходно ги отфрли овие обвинувања како теории на заговор, истакнувајќи дека сите современи претседатели користеле автоматско отворање за да заштедат време, Трамп го користи ова прашање како доказ дека Бајден бил само фигура.