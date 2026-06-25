„Њујорк тајмс“ објави детали за свадбата на Тејлор Свифт и Травис Келс

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, не е единствениот што има лабави усни кога станува збор за долгоочекуваната свадба на Тејлор Свифт.

Откако градскиот лидер дозволи да се измолкне дека нејзиниот голем ден и Травис Келс бил еден од многуте „големи настани“ закажани за викендот на 4 јули во Менхетен, сега „Њујорк тајмс“ открива повеќе детали – две недели пред двојката да се сврти кон олтарот во „Медисон Сквер Гарден“.

Ќе има два дена прослава на арената од 820.000 квадратни метри: интимен собир на 100 луѓе на 2 јули, проследен со „повеќекратна“ вечера со „можни сценски настапи“ на 3 јули, според изворите на весникот.

Претставник на Свифт не одговори веднаш на барањето на EW за коментар.

Соработниците на Свифт наводно биле забележани во Рок Литиц, продукциски кампус со повеќе простори за проби за настани во живо, во округот Ланкастер, Пенсилванија.

Winick Productions, компанија за планирање настани која организирала функции со црвен тепих во MSG, аплицирала за дозвола што би дозволила поставување шатор или настрешница надвор од арената за настан со 500 до 999 посетители. Во апликацијата, исто така, е наведено дека на камионите ќе им биде потребен простор за товарење и истовар на поврзани материјали.

Овој детаљ се совпаѓа со претходните извештаи дека Свифт и Келс го изнајмиле MSG три дена (за 1 милион долари по лице), што овозможило доволно време за поставување и организирање на екстравагантниот настан.

Од 1.000-те очекувани свадбени гости, многумина се исто толку познати како невестата и младоженецот. Познати личности кои наводно добиле покана за свадбата се Селена Гомез, Џиџи Хадид, Зои Кравиц, Ед Ширан и сестрите Хаим (Алана, Даниел и Есте).

За да се приспособи на очекуваните монсуни од јавен интерес, до градот Њујорк е поднесена уште една дозвола за затворање на улиците околу MSG за тридневната екстраваганција од 2 до 4 јули, соопштија три извори за NYT. Дополнително, полицајците од Амтрак кои патролираат на станицата Пен, која се наоѓа под MSG, биле известени за свадба помеѓу Свифт и Келси за викендот на 4 јули.

На околу 12 блока северно од MSG, хотелот „Мериот Маркиз“ на Тајмс Сквер наводно има резервации за неколку од соиграчите на Келси од Канзас Сити Чифс.

Невестата и младоженецот се зафатени пред нивната свадба исполнета со ѕвезди.

Во вторник, Свифт ги изненади обожавателите во Нешвил на годишниот добротворен концерт „Tight Ends & Friends“, каде што ѝ се придружи на кантри пејачката Лејни Вилсон за дует од нејзиниот хит од 2008 година, „Love Story“.