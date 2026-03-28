Нихилистичкиот култ на смртта

Се чини дека членовите на кабинетот на Трамп се избираат не и покрај нивното поддржување на насилството, туку поради него. Пит Хегсет првенствено беше познат како елегантен ТВ водител кој беше спремен да ги брани воените злосторства. Марквејн Малин очигледно е сè уште горд што предизвика сведок на тепачка на сослушувањето во Сенатот; тој исто така одбива да се извини за „разбирањето“ на нападот врз колегата сенатор Ранд Пол. Никогаш порано администрацијата не го прославила толку отворено убиството како што тоа го прави сегашната пропагандна машина на Белата куќа со своите непристојни видеа од војната во Иран и уништувањето на мали чамци.

За разлика од фашизмот во 20 век, нема обид да се промовира или симболично да се награди саможртвата – тоа е само убивање од далечина во стилот на видео игра, оправдано не со стратешки цели, туку со навидум неконтролирани емоции („бес“ и жед за одмазда). И сето тоа придружено со отворено признание дека основните закони на војувањето ќе бидат прекршени. Вистинските војници со долгогодишни кодекси на чест, за разлика од фантастичниот свет што Хегсет го создава со своето брборење исполнето со клишеа на телевизија, не би ги удирале непријателите кога се паднати.

Трамп никогаш не ја криел својата желба за доминација и поврзаната подготвеност неговите следбеници да се вклучат во насилство, од повикот за грубо тепање луѓе на неговите митинзи до помилувањата дури и на најбруталните бунтовници од 6 јануари.

За време на неговата прва администрација, „оската на возрасни“ најчесто ги држеше под контрола неговите најлоши импулси; по „екскурзијата“ во Венецуела и сфаќањето дека луѓето на мали бродови можат да бидат убиени неказнето, Хегсет, а можеби дури и Рубио, се чини дека се опиени од идејата дека специјалните воени операции би можеле да бидат брзи и без трошоци во американските животи – и да направат одлична телевизија. Фиксацијата на Трамп со визуелни елементи и реквизити – ако покажам куп хартија на телевизија, тоа значи дека навистина се откажав од моите компании или навистина имам одличен план за здравствена заштита – сега е споделена низ целата негова администрација.

Се чини дека самиот Трамп се однесува кон глобалната кампања за обезглавување како да е верзија на „Приправник“ што вклучува пукање со боева муниција – како да може да отстрани други лидери и како да треба да ги избере наследниците на оној што ќе биде киднапиран или убиен.

Историски гледано, постои идеологија која го направила величењето на насилството централно за нивната пропаганда. „Да живее смртта“ беше фашистички слоган; движењето на Мусолини започна со ветерани и ги славеше како „тренчократија“ – аристократија од луѓе закоравени од битките во рововите.

Гигантските костурници за загинатите во војната – некои од нив содржат коски од дури 100.000 загинати војници – имаа за цел да поттикнат идно жртвување; нацистите, пак, им ги претставија на своите млади луѓе слогани како „Ние сме родени да умираме за Германија“.

Се чини дека Хегсет и компанија исто така промовираат еден крајно нихилистички култ на смртта. Но, тоа го слави убивањето со притискање на копче илјадници километри подалеку; во меѓувреме, сопствените мртви на Америка се обесчестени, бидејќи Трамп ја искористи нивната репатријација за да ја прикаже својата „роба“ од МАГА и да собере средства од жртвите на војната.

Истовремено, верен на желбата на својот господар за целосна доминација и уништување, Хегсет најавува идни воени злосторства на телевизија во живо („без милост no quarter“) и охрабрува непотребна суровост: „Ги удираме додека се на земја“. Непристојниот фокус на „смртоносноста“ е дел од ова поместување кон војна сфатена како нанесување максимално уништување и болка (наспроти постигнување стратешки цели – што администрацијата, се разбира, беше целосно неспособна да ги артикулира).

Самата реалност на војната се повлекува затоа што радиобрановите се исполнети со бесконечна серија забавни слики и празни муабети. Хегсет, љубител на смешно пренатрупан јазик и особено алитерации („бурни, а не будни луѓе“), се чини дека не е во состојба да артикулира ништо друго освен клишеа („нескршлива волја“) или фрагменти од христијански национализам што е во спротивност со првиот амандман што забранува воспоставена религија: не може да се направи лакмус тест за патриотизам тоа што граѓаните се молат за војниците на свиткани колена и во името на Исус.

Поентата не е да во изедначувањето на двајцата мажи, но не може, а да не се сетиме како Хана Арент, во нејзината многу контроверзна книга за судењето на Ајхман, го опиша нацистичкиот бирократ: некој што е апсолутно неспособен да размислува, некој што наместо тоа само произведува бесконечен поток од празни фрази.

Дали сето ова ќе има ефект во легитимирањето на нелегална војна? Хегсет, исто така, создаде свет на фантазија во самиот Пентагон; наместо прес-конференции со критички прашања и искрени одговори, постои нежен разговор помеѓу „секретарот за војна“ – име од фантазија, бидејќи Конгресот не одобрил промена на името на одделот – и личности од додворувачки медиуми.

Дури и со овој дополнителен слој на изолација од реалноста, Хегсет инсистираше дека печатот не е доволно позитивен во врска со нападите на САД врз Иран. Како и со многу мажи од МАГА што изведуваат детски акробации за маносферата, кревкото его внатре изгледа неспособно да се соочи со реалноста на она што е ослободено толку непромислено.

(Јан-Вернер Милер е професор по политика на Универзитетот Принстон. Текстот е објавен во „Гардијан“.)