Ни потерница, ни барање за екстрадиција: СДСМ тврди дека власта и натаму го штити Груевски

СДСМ реагира на информацијата дека нема активна потерница против Никола Груевски , а нема ни барање за екстрадиција од страна на нашата влада, толкувајќи го тоа како обид на премиерот Христијан Мицкоски да го заштити и натаму од судска казна.

„Уште не постои важечко барање за екстрадиција на Никола Груевски од Унгарија. Барањето поднесено од претходната влада СДСМ е истечено, а актуелната Влада на Мицкоски не поднела ново барање. Исто така, нема активна потерница од Интерпол за негово апсење. Мицкоски и ВМРО-ОКГ ништо не направиле за да го вратат Груевски во Македонија и да одговара пред правдата.

Ова не е случајност. Ова е јасен доказ дека Мицкоски ја штити криминалната организација на која самиот е дел. Додека јавно се фали со „чувство“ и закани кон опозицијата, за Груевски, кој е осуден за повеќе кривични дела, не само што не презема ништо, туку активно го чува во Будимпешта. Мицкоски може да продолжи да го крие Груевски колку што сака. Но, граѓаните јасно гледаат кога станува збор за нивните криминални соработници, ВМРО-ОКГ ги штити со сите сили. Кога станува збор за политички противници, тогаш „имаат чувство“ и јавно им се закануваат со прогон и Обвинителство. Никој не е над законот, ниту Груевски, ниту Мицкоски, ниту нивните заштитници, реагираат од СДСМ.

Иако името на Груевски стои на меѓународна потерница на македонското МВР, што сугерира дека таа е активна, унгарскиот медиум Телекс објави дека потерница за Груевски нема во базата на Интерпол. БИРН уште во 2020 година објави дека о дредбите наменети за заштита на политичките бегалци од прогон од страна на репресивни режими иронично го штитат поранешниот премиер на Македонија од затворска казна и други кривични обвиненија. Како што пишува БИРН, со добиениот политички азил Груевски е во суштина слободен човек, а неговиот статус во Унгарија го спречува Интерпол да ја издаде потерницата што Северна Македонија ја бара од 2019 година, проценувајќи ги шансите во вакви услови да се најде зад решетки рамни на „нула“. Имено, според правилникот на Интерпол донесен во 2015 година и потврден во 2017 година, „секоја потерница или црвена потерница што се однесува на бегалци ќе биде индивидуално оценета од страна на Генералниот секретаријат за одобрување“.