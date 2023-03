Невремето продолжува да ја уништува Калифорнија (видео)

Уште еден налет на зимско време од Пацификот денеска ја погоди Калифорнија, која веќе е „уморна“ од невремето.

Метеоролозите предупредуваат на удари на ветрови кои ќе достигнат ураганска сила, придружени со силен дожд и обилен планински снег.

Dairy farmers in Tulare County move herds to higher ground to escape flooding.

Јужна и централна Калифорнија – кои сè уште се натопени од дождот кој паѓа на копното од крајот на декември – пред само неколку дена – беа најтешко погодени од најновиот налет на невреме, кој пристигна рано утринава и ќе продолжи во наредните денови.

Not quite the weather I was expecting in California… pic.twitter.com/s5iYIXQJWi

— Danny Aindow (@Danny_Merge) March 21, 2023