Неверојатен податок за хрватската репрезентација, сите им се восхитуваат

Хрватската фудбалска репрезентација го освои третото место на Светското првенство откако го совлада Мароко со 2:1 со головите на Мислав Оршиќ и Јошко Гвардиол.

По натпреварот започна лудо славење низ сите краишта на светот, а луди прослави се одржаа и во соблекувалната.

Хрватска е светска велесила и тоа сите го знаат сега, а по бронзата, дури и ФИФА се поклони на одличниот настап на „Ватрените“.

🇭🇷 Six World Cups, three medals. Incredible.

„Шест светски првенства, три медали, неверојатно!“, напиша ФИФА на Твитер.

Тие шест настапи на светските првенства се зад Хрватска. „Ватрените“ го освоија својот прв медал во 1998 година, тоа беше голема бронза.

Croatia 🇭🇷 adds another medal to their collection!

После тоа, освои сребро во 2018 година во Русија, а се заокружи со бронза во Катар.

Еве го победничкиот гол на Оршиќ:

Watching this beautiful goal from Mislav Orsic on repeat 🤩#LetItFly with @qatarairways pic.twitter.com/6tfnzs4Nxi

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022