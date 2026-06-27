Зеленортските Острови сензација на Мундијалот:  Шпанија го елиминираше Уругвај

Зеленортските Острови за првпат се пласираа во нокаут-фазата на Светското првенство, додека Шпанија со победа над Уругвај го освои првото место во групата. Уругвај е елиминиран од турнирот.

Фудбалската репрезентација на Зеленортските Острови испиша историја со пласман во шеснаесетфиналето на Светското првенство, откако во последното коло од групата Х одигра без голови (0:0) против Саудиска Арабија. Со трето реми на турнирот, дебитантот обезбеди место во елиминациската фаза.

Зеленортските Острови, најмалата држава што некогаш настапила на Светско првенство, ја завршија групната фаза на второто место со три освоени бода. Во осминафиналето ги очекува исклучително тежок предизвик – дуел со актуелниот светски шампион Аргентина.

Шпанија ја освои групата, Уругвај остана без нокаут-фаза

Во вториот натпревар од групата, Шпанија со минимални 1:0 го совлада Уругвај и го потврди првото место со седум освоени бодови. Единствениот погодок беше дело на Алекс Баена во 42. минута, кој ја искористи одличната асистенција на Маркос Љоренте. Иако Уругвај во второто полувреме се обиде да израмни, не успеа сериозно да го загрози голот на Унаи Симон.

Дополнителен удар за јужноамериканската селекција беше повредата на Мануел Угарте пред крајот на првото полувреме, како и црвениот картон на Агустин Каноби во самиот финиш од натпреварот.

Зеленортските Острови беа поблиску до победата

Во Хјустон, Зеленортските Острови имаа повеќе иницијатива и создадоа неколку добри шанси, особено преку Ларос Дуарте и Да Коста, но голманот Мохамед Ал Оваис успеа да ја сочува својата мрежа. Саудиска Арабија најголемата можност ја пропушти во судиското продолжение, кога Абдул Ал Хамдан од непосредна близина не успеа да го совлада голманот Возиња.

Со конечните 0:0, двете селекции го завршија натпреварот без победник, но ремито беше доволно Зеленортските Острови да продолжат да ја живеат својата мундијалска бајка, додека Саудиска Арабија и Уругвај го завршија настапот уште во групната фаза.