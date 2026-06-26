СП 2026: Турскиот селектор порача дека неговите играчи покажале срце

26/06/2026 14:14

Репрезентацијата на Турција е единствената досега на Светското првенство што и покрај победа го завршија настапот. Во дуелот од 3.коло го совладаа домаќинот САД со 3:2.

Очигледно дека беше многу тешка недела за сите нас, а некои потрошија можеби малку повеќе ментална енергија. Можам да кажам дека сум пресреќен за момците, кои покажаа дека имаат срце. Без упорност и срце, сигурно немаше да успееме да го победиме противникот. Затоа, среќен сум за момците, среќен за претседателот и среќен за турскиот народ. Знам дека е ладна утеха, но немаме за што да се прекоруваме; се враќаме дома со чест, со кренати глави. Тоа е фудбал; понекогаш мора да ги прифатите и спортските неправди. Боли, навистина боли, изјави Винченцо Монтела на прес конференцијата.

Турција покрај победа над САД во првите две кола од Парагвај (0:1) и Австралија (0:2). Турскиот тим го освои последното место во групата.

Поврзани содржини

Ѓорческа во првото коло на Вимблдон против ланската финалистка Анисимова
Лакост го промени своето иконско лого за GOAT. Буквално
Ракометарите на Вардар ги добија ривалите од групата во Лигата на шампионите
СП 2026: Нови шест натпревари на Мундијалот
Во тек е пријавувањето за Скопскиот маратон
Еве што ѝ треба на Хрватска за да се квалификува во нокаут фазата на Светското првенство
Ракометарите на „Вардар“ се враќаат во Лигата на шампионите
СП 2026:  Турција ги победи САД, ама го заврши шампионатот

Најчитани