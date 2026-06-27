(Видео) ВАР му ја одзеде победата на Иран во 93. минута

Фудбалските репрезентации на Иран и Египет одиграа нерешено 1:1 во натпреварот од третото коло на Светското првенство.

Со освоениот бод, Египет го заврши натпреварувањето како второпласиран во групата Г, додека првото место го презеде Белгија. Иран останува на третата позиција, но засега е меѓу осумте најдобро пласирани третопласирани селекции кои се надеваат на пласман во нокаут-фазата.

Иранците во самиот финиш тргнаа на сѐ или ништо, а во 93. минута Шоџа Халилзаде ја затресе мрежата и донесе огромна радост, мислејќи дека го постигнал победничкиот гол.

Сепак, по интервенција на ВАР, погодокот беше поништен поради офсајд.