Почнува елиминациската фаза на Светското првенство во фудбал

28/06/2026 09:26

Со натпреварите од шеснаесетфиналето започнува елиминациската фаза на Светското првенство во фудбал. Следуваат 16 натпревари во кои нема простор за поправен, а неколку пресметки уште сега привлекуваат големо внимание.

Најголемото дерби на хартија е дуелот меѓу Португалија и Хрватска, додека распоредот донесе уште две европски пресметки, Франција против Шведска и Шпанија против Австрија.

Се очекуваат неизвесни натпревари и во дуелите меѓу Бразил и Јапонија, Холандија и Мароко, САД и Босна и Херцеговина, како и Брегот на Слоновата Коска против Норвешка.

Пауза нема и првиот натпревар се игра уште денеска во 21:00 часот, а во него се среќаваат Канада и Јужна Африка.Ова е распоредот на натпреварите од шеснаесетфиналето:

Понеделник, 29 јуни

Бразил – Јапонија (19:00)
Германија – Парагвај (22:30)

Вторник, 30 јуни

Холандија – Мароко (03:00)
Брегот на Слоновата Коска – Норвешка (19:00)
Франција – Шведска (23:00)

Среда, 1 јули

Мексико – Еквадор (03:00)
Англија – Конго (18:00)
Белгија – Сенегал (22:00)

Четврток, 2 јули

САД – Босна и Херцеговина (02:00)
Шпанија – Австрија (21:00)

Петок, 3 јули

Португалија – Хрватска (01:00)
Швајцарија – Алжир (05:00)
Австралија – Египет (20:00)

Сабота, 4 јули

Аргентина – Зелено’ртски Острови (00:00)
Колумбија – Гана (03:30)

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