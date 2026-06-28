Почнува елиминациската фаза на Светското првенство во фудбал

Со натпреварите од шеснаесетфиналето започнува елиминациската фаза на Светското првенство во фудбал. Следуваат 16 натпревари во кои нема простор за поправен, а неколку пресметки уште сега привлекуваат големо внимание.

Најголемото дерби на хартија е дуелот меѓу Португалија и Хрватска, додека распоредот донесе уште две европски пресметки, Франција против Шведска и Шпанија против Австрија.

Се очекуваат неизвесни натпревари и во дуелите меѓу Бразил и Јапонија, Холандија и Мароко, САД и Босна и Херцеговина, како и Брегот на Слоновата Коска против Норвешка.

Пауза нема и првиот натпревар се игра уште денеска во 21:00 часот, а во него се среќаваат Канада и Јужна Африка.Ова е распоредот на натпреварите од шеснаесетфиналето:

Понеделник, 29 јуни

Бразил – Јапонија (19:00)

Германија – Парагвај (22:30)

Вторник, 30 јуни

Холандија – Мароко (03:00)

Брегот на Слоновата Коска – Норвешка (19:00)

Франција – Шведска (23:00)

Среда, 1 јули

Мексико – Еквадор (03:00)

Англија – Конго (18:00)

Белгија – Сенегал (22:00)

Четврток, 2 јули

САД – Босна и Херцеговина (02:00)

Шпанија – Австрија (21:00)

Петок, 3 јули

Португалија – Хрватска (01:00)

Швајцарија – Алжир (05:00)

Австралија – Египет (20:00)

Сабота, 4 јули

Аргентина – Зелено’ртски Острови (00:00)

Колумбија – Гана (03:30)