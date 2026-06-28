СП 2026: Меси најдобар по групната фаза

Капитенот на Аргентина, Лионел Меси е најефикасен по натпреварите по групи на Светското фудбалско првенство 2026.

Триесет и деветгодишниот Меси постигна шест гола во групната фаза – хет-трик против Алжир (3:0), два гола против Австрија (2:0) и еден гол против Јордан (3:1). За време на турнирот, Меси стана најдобар стрелец на сите времиња во историјата на Светските првенства, со 19 гола.

Второто место во трката за голови на Светското првенство 2026 го делат четири играчи со по четири гола: Ерлинг Халанд (Норвешка), Винисиус Жуниор (Бразил), Усман Дембеле и Килијан Мбапе (двајцата Франција).

Десет фудбалери постигнаа три гола во три натпревари од групната фаза.

Натпреварите од осминафиналето на Светското првенство во 2026 година ќе се одржат од 28 јуни до 4 јули.

Најдобри стрелци на Светското првенство по групната фаза:

Лионел Меси (Аргентина) — 6 гола на 3 натпревари

Ерлинг Халанд (Норвешка) — 4 гола на 2 натпревара

Усман Дембеле (Франција) — 4 гола на 3 натпревари

Килијан Мбапе (Франција) — 4 гола на 3 натпревари

Дениз Ундав (Германија) — 3 гола на 3 натпревари

Јохан Манзамби (Швајцарија) — 3 гола на 3 натпревари

Брајан Броби (Холандија) — 3 гола на 3 натпревари

Матеус Куња (Бразил) — 3 гола на 3 натпревари

Џонатан Дејвид (Канада) — 3 гола на 3 натпревари

Исмаел Саибари (Мароко) — 3 гола на 3 натпревари

Исмаила Сар (Сенегал) — 3 гола на 3 натпревари

Елаја Џаст (Нов Зеланд) — 3 гола на 3 натпревари

Хари Кејн (Англија) — 3 гола на 3 натпревари

Јохан Виса (ДР Конго) — 3 гола на 3 натпревари.