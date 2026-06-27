(Видео) Официјалниот фотограф на фудбалската репрезентација на Сенегал не доби виза за Канада, работеше од хотелска соба во САД

Официјалниот фотограф на фудбалската репрезентација на Сенегал, Сиди Тала, не можеше да патува во Канада поради одбивање на визата, па затоа беше принуден да ја работи својата работа од хотелска соба во САД.

Поради административни проблеми, Тала не можеше да присуствува на натпреварот против Ирак на лице место, но продолжи да работи од далечина, следејќи ги настаните и обработувајќи материјали од сместувачкиот капацитет каде што престојува.

Овој случај уште еднаш го привлече вниманието на логистичките и визните тешкотии со кои се соочуваат поединечните членови на репрезентативните делегации за време на големите меѓународни натпреварувања, и покрај строго планираните организациски процедури.

Да ве потсетиме, Сенегал го победи Ирак со резултат од 5:0 и со тоа, како една од осумте најдобри третопласирани селекции, обезбеди пласман во нокаут фазата.

Таму, најверојатно ќе играат против белгиската репрезентација.