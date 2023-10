Нетфликс ќе снима серија за американското „кралско семејство“ Кенеди

Кога ќе заврши шестата, последна сезона на „The Crown“, нема да потрае долго за уште еден подеднакво атрактивен проект на Нетфликс базиран на вистински луѓе и настани. Стриминг гигантот подготвува драмска серија за американското „кралско семејство“ Кенеди. Ќе се базира на книгата за Џон Ф. Објавен е пред три години, а првиот дел од планираната двотомна биографија за една од најинтригантните личности во американската историја моментално им е достапен на читателите. Го истражува (бурниот) живот на Џон Фицџералд Кенеди од раѓањето до периодот кога тој стана сенатор од Масачусетс, сојузната држава која од тој момент стана негово изборно упориште.

Веќе е јасно дека новиот проект ќе привлече гледачи, иако е на самиот почеток: извршен продуцент е оскаровецот и еден од најдобрите холивудски сценаристи, Ерик Рот. Одговорен е за сценариото на познатиот филм „Killers of the Flower Moon“ во режија на Мартин Скорсезе, има шест номинации за наградата на Американската филмска академија, а ја доби за сценариото на култниот филм „Форест Гамп“. Доволно е да се каже дека Рот го напиша сценариото за хитот „A Star Is Born“ со Лејди Гага и Бредли Купер.

Кога станува збор за семејството Кенеди, Рот има многу материјал за сочна серија: тоа ќе биде одговорот на Америка за серијата „Круна“, со исто толку интригантни заплети. Со право се очекува дека новиот проект на Нетфликс ќе се занимава со тајните на познатото семејство Кенеди, иако можеби малку подлабоко од она што успеа да го изгребе минатото на британското семејство Виндзор. Интересот предизвикан од веста дека се подготвува американска верзија на „Круната“ веќе гарантира завидна гледаност. Сè уште не е позната распределбата на улогите, секако, со нетрпение се очекува кој ќе ја толкува насловната улога, како и улогата на Жаклин Кенеди Оназис кога серијата ќе стигне до моментот кога легендарната Џеки ќе стане дел од моќно семејство.