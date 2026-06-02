Нервоза кај олигарсите на Орбан. Унгарија ќе воведува данок на богатство

Во слабо осветлено телевизиско студио, еден од најбогатите луѓе во Унгарија е на работ на солзи. Почеток на мај е, неколку недели по општите избори со кои се стави крај на 16-годишното владеење на Виктор Орбан, а рекламниот магнат Балаши Ѓула има да објави нешто.

Ѓула му кажува на новинарот дека штотуку ги предал своите бизниси на државата, заедно со дел од своите приватни заштеди. Дури донел и нотарски заверен акт – правен документ со кој се утврдува промената на сопственоста.

„Во сегашната ситуација, не мислам дека нашата група компании има иднина“, вели тој.

Ѓула беше меѓу најистакнатите корисници од ерата на Орбан. Неговите компании управуваа со мрежа од плакати познати како сини билборди, на кои низа личности, од финансиерот Џорџ Сорос до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, беа означени како јавни непријатели, во пропагандни кампањи платени од државата.

Денес, билбордите стојат празни. Новиот лидер на Унгарија, Петер Маѓар, и неговата партија, Тиса, цврсто ги насочија погледите кон олигарсите на Орбан. Не само што пристапот на Ѓула до договорите во јавниот сектор заврши, туку и даночната сметка за неговите преостанати милиони веројатно ќе се зголеми.

Министерот за финансии, Андраш Карман, вети дека до 5 јуни ќе даде повеќе детали за планираната реформа на даночниот режим што би можела да резултира со тоа Унгарија да стане првата сегашна членка на ЕУ што ќе воведе нов данок на богатство од 1980-те.

Најавувајќи ја политиката во објава на Икс минатото лето, Маѓар рече дека потегот „не е казна, туку знак на социјална правда и солидарност во функционална и хумана земја“.

Деталите досега се оскудни. Во својот манифест, Тиса вети годишен данок од 1% за оние со средства од повеќе од 1 милијарда форинти (2,8 милиони евра), применет на делот од нивниот имот над тој праг. Имотот, акциите во компаниите и средствата што се чуваат во странство ќе бидат пребројани, рече Маѓар на Икс, како и имотите како што се јахти, приватни авиони, слики и спортски автомобили. За да се обесхрабри избегнувањето, богатството што го поседуваат сопружниците и децата исто така ќе биде предмет на данок.

„На Унгарија очајно ѝ е потребен данок на богатство, од две причини“, вели Золтан Погаца, политички економист и предавач на Универзитетот на Западна Унгарија. Прво, тој верува дека постојните даноци на богатство се премногу ниски, и второ, тој мисли дека тоа ќе обезбеди одговорност.

„Данокот на богатство на Тиса е начин за враќање на јавните пари во јавната каса“, вели тој.

Откако го анализираше имотот на 50-те најбогати Унгарци, рангирани од списанието „Форбс“, Погаца заклучи дека 38 од нив или го стекнале своето богатство под водство на Орбан преку јавни тендери, или веќе биле богати, но имале голема корист од јавните набавки за време на неговиот мандат.

Многумина заземаат клучни улоги во медиумите, енергетиката, градежништвото, банкарството и недвижностите, корисници на она што стана познато како Систем на национална соработка (НЕР), каде што политичката лојалност била наградена со економски можности.

Меѓу најпознатите олигарси од НЕР е Лоринц Месарош, кој е на врвот на унгарската листа на „Форбс“ со проценета нето вредност од 5 милијарди долари. Инсталатер на гас од истиот мал град како и поранешниот премиер, неговата империја опфаќа енергетика, градежништво, финансии, туризам и медиуми. Пред години, тој го припишуваше своето богатство на три работи – „Бог, среќа и Виктор Орбан“ – иако својот успех го припишуваше и на умот и напорната работа.

На 27. место на ранг-листата, со 245 милиони долари, е зетот на Орбан, Иштван Тиборч. Неговите интереси вклучуваат недвижности, хотели и банкарство.

Дебатата за данокот на богатство е глобална, при што владата во Бразил и синдикатите во Калифорнија се залагаат за закон. Во Велика Британија, Зелената партија и многу пратеници од Лабуристичката партија ја поддржуваат идејата. Во Франција, социјалистичкиот претседател Франсоа Митеран го воведе Impôt sur les Grandes Fortunes во 1982 година, кој беше укинат од Емануел Макрон. Минатата година францускиот парламент беше многу блиску до повторно воведување на данокот, и веројатно ќе биде голема тема на разговор на претседателските избори следната година. Сепак, засега, Унгарија изгледа дека ќе биде прва што ќе го направи чекорот.

Маѓар има одврзани раце, откако обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот. Опишана како чадор партија, Тиса првично беше десноцентристичка, но се прошири за да ги обедини гласачите против Орбан од целиот политички спектар.

Ако има едно нешто за кое се согласуваат нејзините поддржувачи, тоа е потребата од демонтирање на системот НЕР.

Маѓар вети дека ќе го реформира процесот на јавни тендери и основа Национална канцеларија за враќање и заштита на средства за да се бори против корупцијата. Сепак, во многу случаи, богатството е стекнато во рамките на правилата што важеле во тоа време.

„Тука мислам дека би можел да влезе данокот на богатство, каде што е неморален, но легален“, вели Погаца.

Еден или двајца бизнис лидери веќе се изјаснија во прилог на ова. Претприемачот во камионскиот и транспортниот сектор Габор Бојар, кој ја поддржа Тиса за време на кампањата, во април за новинската страница „Телекс“ изјави: „Богатите плаќаат даноци и во други земји, а просечниот човек плаќа пропорционално многу повеќе даноци – ова е неправедно и овој систем мора да се промени. Среќен сум ако морам да платам многу данок бидејќи тоа значи дека веројатно и ние заработуваме многу“.

Но, не се согласуваат сите. Виктор Жидај, менаџер на инвестициски фондови и економски коментатор, вели дека решението за неправедното збогатување не треба да биде оданочување, туку кривична постапка. „Би било добро данокот на богатство да не се меша во јавниот дискурс со казнување на оние со неправеден приход“, напиша тој минатата година.

Жидај не е против прераспределба, опишувајќи ја Унгарија како „речиси даночен рај за богатите“, но би претпочитал да види повисоки даночни стапки на дивиденди и корпоративни профити.

„Данокот на богатство ги става унгарските претпријатија во неповолна положба бидејќи нивниот даночен товар е поголем од компаниите во сопственост на неунгарски државјани“, изјави тој за „Гардијан“. „Тоа сигурно не е она што владата го сака, но тоа е ветување од кампањата, па затоа, за жал, ќе биде донесен“.

Со рамна стапка на данок на доход, лицата со ниски и високи приходи во Унгарија плаќаат само 15%. Стапката за дивиденди и капитални добивки е исто така 15%. Данокот на наследство е 18%, но членовите на непосредното семејство не плаќаат ништо за имотот.

Од 2014 година, кога Унгарија воведе закони за доверба во британски стил, ултрабогатите уживаа дарежливи даночни ослободувања за своите приватни заштеди.

За да платат за јавни услуги, Министерството за финансии се сврте кон други видови даноци. Работниците плаќаат придонеси за социјална помош од 18,5%. Со тежина од 27%, стапката на ДДВ е највисока во ЕУ.

Резултатот е систем каде што работниците носат непропорционален дел. Даноците на промет имаат тенденција да бидат меѓу најрегресивните форми на собирање пари, бидејќи лицата со ниски приходи трошат поголем дел од заработката на основни работи како што се храна и гориво.

Резултатот е огромна концентрација на средства на врвот, вели Иштван Карагич, извршен директор на фирмата за деловна интелигенција „Блошамп капитал“. Нивното истражување е цитирано од оние од сите страни на дебатата, бидејќи владата собира само ограничени информации за богатството.

Во Унгарија има 4,2 милиони домаќинства. Најбогатите 1% поседуваат околу 35 проценти од средствата, вели Карагич. Најбогатите 10 отсто поседуваат повеќе од две третини. „Ова треба да се промени“, вели тој. „Да го наречеме одмазда на општеството“.

Сепак, тој верува дека прагот од 1 милијарда форинти е пренизок. „Ако имате два имота и мала компанија, ќе бидете зафатени од данокот. Два милиони фунти не се богатството на Џеф Безос. Овој данок ќе им наштети на унгарските претприемачи со мали и средни компании“.

Тој предлага праг од 5 милијарди форинти – околу 14 милиони евра – како што првично предложи Маѓар кога ја објави политиката минатото лето. На ова ниво, државата би собирала околу 100 милијарди форинти (280 милиони евра) годишно од 10.000 домаќинства. Со само 0,25% од годишните владини приходи, собраниот износ се чини дека не вреди за трудот.

Сепак, Тиса предложи други мерки за собирање повеќе од богатите, вклучително и укинување на даночните ослободувања за фондациите. Дополнителните пари ќе одат за помош на лицата со ниски приходи. Ветена е основна стапка на данок на доход од 9%, заедно со намалување на ДДВ.

За Мирослав Палански, професор по економија на Карловиот универзитет во Прага и раководител на истражувањето во Мрежата за даночна правда, даноците на богатство не се само за собирање пари – тие можат да ја поттикнат економијата. „Нееднаквоста не е добра за раст по одредено ниво. Кога богатството е подобро распределено, повеќе луѓе имаат можност да придонесат кон БДП“.

Промените треба да ја подобрат транспарентноста бидејќи приходите можат да оданочат само она што може да се измери. Тие исто така може да доведат до некои нови лица на ранг-листата на Форбс. (Гардијан)