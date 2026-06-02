Повеќето нови германски државјани го задржуваат своето оригинално државјанство

Огромното мнозинство од луѓето кои минатата година станаа германски државјани го задржаа своето оригинално државјанство, согласно новите правила за двојно државјанство на Германија, покажува анкетата на истражувачката група „Mediendienst Integration“.

Уделот на новонатурализирани граѓани кои поседуваат повеќе од едно државјанство се движеше од 85 до 98 отсто во градовите што ги собраа податоците, покажа анкетата.

Повеќето од оние што не добиле двојно државјанство биле или без државјанство пред натурализацијата или потекнувале од земји што генерално забрануваат двојно државјанство, вклучувајќи ги Индија, Етиопија и Еритреја, потсетува ДПА.

Претходната германска коалициска влада составена од Социјалдемократите, Зелените и Слободните демократи ги реформираше законите за државјанство во 2024 година, дозволувајќи им на повеќето апликанти да го задржат своето постоечко државјанство кога ќе станат германски државјани.

Реформата, исто така, го намали минималниот услов за престој за натурализација од осум на пет години. Брзиот пат што им дозволуваше на особено добро интегрираните странци да аплицираат по три години подоцна беше укинат од сегашната влада предводена од конзервативците.

Бројот на нови барања за натурализација во 2025 година се намали за околу 10 отсто, на околу 189.000, покажува „Медиендиенст Интеграција“.

Берлин регистрираше најголем број барања, околу 36.100, по што следуваше Минхен со околу 17.800. Минхен, исто така, се соочи со значителен застој, со повеќе од 40.200 барања кои чекаат одлука на почетокот на мај.

Се очекува вкупниот број на лица на кои им е доделено германско државјанство во 2025 година да надмине 300.000, покажуваат прелиминарните податоци од неколку федерални држави и истражувањето цитирано од весникот „Велт ам Зонтаг“.

Сиријците беа најголемата група што доби германско државјанство минатата година, по што следуваат граѓаните на Турција, Авганистан, Иран и Русија, потсетува ДПА.