Седум жртви во вооружен напад во американската сојузна држава Ајова

Маж застрелал шест лица на различни локации во градот Маскатин во американската сојузна држава Ајова, по што извршил самоубиство, соопшти локалната полиција.

Прелиминарната истрага покажува дека трагичниот настан започнал по семејна расправија.

Според досегашните информации, полицијата во Маскатин, град сместен на брегот на реката Мисисипи, засега работи врз верзијата дека пукањето е поврзано со домашен конфликт.

Надлежните органи продолжуваат со истрагата за утврдување на сите околности поврзани со инцидентот.