Трамп за Еј-би-си: Договорот со Иран може да се постигне во текот на следната недела

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека рамковен договор со Иран може да се постигне „во текот на следната недела“, објави синоќа американскиот радиодифузер Еј-би-си Њуз (ABC News).

Трамп во телефонско интервју за Еј-би-си рече дека меморандумот за разбирање за повторно отворање на Ормуската Теснина и продолжувањето на сегашниот прекин на огнот може да биде завршен и договорен „во текот на следната недела“, пренесе ДПА.

„Треба да добијам уште неколку поени“, рече Трамп, објави Еј-би-си, додавајќи дека документот сè уште не го потпишал.

И од иранска страна нема јавна потврда дека договорот е постигнат, пренесува германската агенција.

Трамп претходните недели објави амбициозни временски рокови за дипломатски иницијативи кои подоцна беа одложени.

САД и Иран интензивно ја преговараат рамката на договорот за завршување на војната, вклучително и продолжување на прекинот на огнот што е во сила од 8 април. И покрај примирјето, двете страни во последните недели неколку пати разменија спорадичен оган.

САД и Израел ја започнаа војната против Иран на 28 февруари, потсетува ДПА.