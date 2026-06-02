Трамп за Еј-би-си: Договорот со Иран може да се постигне во текот на следната недела

02/06/2026 07:43

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека рамковен договор со Иран може да се постигне „во текот на следната недела“, објави синоќа американскиот радиодифузер Еј-би-си Њуз (ABC News).

Трамп во телефонско интервју за Еј-би-си рече дека меморандумот за разбирање за повторно отворање на Ормуската Теснина и продолжувањето на сегашниот прекин на огнот може да биде завршен и договорен „во текот на следната недела“, пренесе ДПА.

„Треба да добијам уште неколку поени“, рече Трамп, објави Еј-би-си, додавајќи дека документот сè уште не го потпишал.

И од иранска страна нема јавна потврда дека договорот е постигнат, пренесува германската агенција. 

Трамп претходните недели објави амбициозни временски рокови за дипломатски иницијативи кои подоцна беа одложени.

САД и Иран интензивно ја преговараат рамката на договорот за завршување на војната, вклучително и продолжување на прекинот на огнот што е во сила од 8 април. И покрај примирјето, двете страни во последните недели неколку пати разменија спорадичен оган.

САД и Израел ја започнаа војната против Иран на 28 февруари, потсетува ДПА.

Поврзани содржини

Дубаи за џабе: Не плаќате сместување, парите ги трошите на спа-центри и ресторани
Повеќето нови германски државјани го задржуваат своето оригинално државјанство
Зошто замок стар 900 години е важен во конфликтот меѓу Израел и либански Хезболах
Зеленски: Украинските напади резултираа со криза на рускиот пазар на горива
Либан соопшти дека Хезболах го прифатил американскиот предлог за прекин на нападите врз Израел
Седум жртви во вооружен напад во американската сојузна држава Ајова
Силен земјотрес го потресе јужниот дел на Италија
Седум лица убиени во руски напади врз неколку украински градови

Најчитани