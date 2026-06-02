Дубаи за џабе: Не плаќате сместување, парите ги трошите на спа-центри и ресторани

Сообраќајот повторно се подобрува во Дубаи, масите во рестораните се полнат, а воздушниот сообраќај во голема мера е обновен. На површината, животот во туристичката престолнина на Заливот изгледа речиси сосема нормално. Но, под површината лежи посложена реалност – додека инфраструктурата функционира, довербата на патниците сè уште не е целосно обновена. Хотелите, авиокомпаниите и угостителите сега работат понапорно од кога било за да ги уверат посетителите дека е безбедно да се вратат, пишува Си-ен-ен.

Тест за довербата во безбедноста

Со децении, Дубаи го градеше својот глобален туристички бренд врз ветување за стабилност што малку дестинации од Блискиот Исток можеа да го постигнат. Дури и додека конфликтот беснееше низ целиот регион, емиратот остана луксузно и безбедно засолниште и ефикасен глобален центар за меѓународни патници.

Но, месеци по застојот со Иран што го наруши воздушниот простор над Заливот и донесе напади со беспилотни летала врз некои од најзначајните знаменитости на градот, Дубаи се соочува со еден од најголемите тестови во својата модерна историја.

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island. The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Главната цел е да се врати довербата на патниците и да се оживее туристичкиот сектор, долго време камен-темелник на неговата економија. За многу жители, секојдневниот живот се врати. Додека повремените напади со беспилотни летала врз ОАЕ продолжуваат, предупредувањата од големи размери од почетокот на конфликтот престанаа, а со нив и чувството на немир.

Промена на профилот на посетителите

Неколку западни влади остануваат на сила со предупредувања за патување. Австралија им советуваше на своите граѓани да не патуваат низ ОАЕ, Канада продолжува да препорачува избегнување на сите патувања во ОАЕ, а САД ги повикуваат патниците да ја преиспитаат одлуката за одење во земјата. Иако повеќето летови се обновени, експертите од индустријата велат дека обновата на довербата може да биде многу потешко од повторното отворање на воздушните рути.

Има туристи, но тие доаѓаат од други места. Посетителите од земји како Русија и Либан не се загрижени за ситуацијата, сметајќи ги ОАЕ за релативно безбедно засолниште за нив во споредба со нивните татковини. Во последните денови, семејства од целиот регион се собраа во трговските центри во Дубаи за празникот Курбан Бајрам, додека салоните за убавина забележаа постојан прилив на руски жени кои доаѓаат на гламурозни одмори.

Фатма Амар, која живее во Бејрут, дојде во градот за да ги посети своите два сина. „Дубаи сè уште ми се чини многу побезбеден од Бејрут“, рече таа. „Начинот на кој ОАЕ се справи со војната е многу охрабрувачки и се чувствувам многу безбедно тука. За жал, навикната сум на војна, па нешто вакво нема да ме спречи да ги видам моите синови.“

Регионалниот конфликт сепак остави свој белег. Додека Fairmont The Palm веќе поправи помали штети од нападите со беспилотни летала и сега се обидува да привлече посетители со специјални понуди, други знаменитости како Бурџ Ал Араб се затворени за „реновирање“.

Меѓународниот аеродром во Дубаи е дом на повеќе од 40 авиокомпании, а транзитните патници го одржуваат сообраќајот, иако во помал број. Иако аеродромот беше цел и во раните фази од конфликтот, немаше видлива штета на патниците. Слично е и на меѓународниот аеродром Зајед во Абу Даби, но некои големи авиокомпании се забележливо отсутни.

Угостител: Предизвикот е психолошки

Наим Маадад, основач и извршен директор на Gates Hospitality, рече дека предупредувањата за патување ги поттикнале патниците да бидат претпазливи. „Мислам дека тоа создаде двоумење, а не фундаментално еродирање на довербата во самите ОАЕ“, рече тој.

„Меѓународната јавност честопати го гледа Блискиот Исток како единствен регион, наместо да ги разликува поединечните земји, и таа перцепција природно влијае на одлуките за патување. Поголемиот предизвик е психолошки. Патничките совети и меѓународните наслови неизбежно влијаат на однесувањето на потрошувачите, дури и ако реалноста на терен е многу поинаква.“

Мадад додаде дека притисокот се чувствува од двете страни, бидејќи жителите исто така станале повнимателни во однос на трошењето. Александар Супински, сопственик на TicToc Travel, истакнува дека „постои голема разлика помеѓу тоа како ситуацијата понекогаш се прикажува во западните медиуми и она што всушност се случува на терен во Дубаи.“ Тој признава дека има „забавување“ поради војната, но вели дека извештаите за колапс на туризмот се погрешни и е оптимист дека ситуацијата целосно ќе се опорави до октомври.

Виктор Абу-Ганем, извршен директор на STORY Hospitality, исто така рече дека предупредувањата влијаат на враќањето на посетителите. „За семејство кое планира одмор, владиниот совет или стравот од прекини на летовите може да бидат доволни за да се одложи патувањето“, објасни тој, додавајќи дека трошоците се исто така фактор, бидејќи цените на нафтата влијаат на авионските билети.

Град на попусти и одложени саеми

Нарушувањето се прошири надвор од хотелите и атракциите. Арапскиот пазар за патувања, најголемиот саем за патувања на Блискиот Исток, е одложен до септември. Економистите предупредуваат дека ефектите би можеле да се почувствуваат долго по евентуалното примирје. Мудис, финансиска фирма, предвиде дека стапката на пополнетост на хотелите во Дубаи ќе падне на само 10 проценти во вториот квартал од 80 проценти пред конфликтот, во она што го нарече „ефективно затворање на големи делови од угостителскиот сектор“.

Властите во Дубаи одговорија со амбициозен пакет мерки, вклучително и суспендирање на ноќниот туристички данок, елиминирање на надоместокот за комунални услуги од 7 проценти на сметките за хотели и ресторани и одложување на разни такси. Низ целиот град, бизнисите одговорија со промоции и стимулации што ретко се гледаат за време на постпандемискиот туристички бум.

Арапски моден дизајнер кој живее во Дубаи речиси 20 години рече дека обемот на попустите што сега се нудат е различен од сè што видел надвор од пандемијата. „Многу места каде што претходно беше невозможно да се влезе сега се борат да привлечат клиенти“, рече тој.

Некои поголеми угостителски компании го преместуваат персоналот во филијали надвор од регионот, како што е COYA, која испрати вработени во Барселона и Ибица за да „задржи таленти во мрежата“.

Агресивна борба за секој гостин

Хотелите агресивно се натпреваруваат за гости. „Риц-Карлтон Дубаи“ нуди пакети „два за цена на еден“, додека „Мандарин Ориентал Џумеира“ нуди попусти до 20 проценти. Други се свртеа кон дигиталниот номадски пазар. „Роув Хотелс“ лансираше пакет „работен одмор“, а хотелот „Марина Библос“ рекламираше месечни престојувања по цена што беше тешко да се замисли за време на туристичкиот бум.

Луксузните одморалишта воведоа некои најдарежливи стимулации. „Фермонт Палм“ им понуди на гостите 100-процентен кредит колку што чини собата за пресој, кој можат да го потрошат во ресторани и спа-центри. Сепак, многу бизниси се борат, а некои луксузни објекти, како што е „Атлантис“, тактички се затворени за „реновирање“ за да се подготват за подобри времиња.

Туристичките аналитичари велат дека предизвикот со кој се соочува Дубаи е различен од претходните кризи бидејќи директно влијае на перцепциите за безбедноста. Градот останува зависен од меѓународниот туризам, а приоритет е да се обнови довербата на пазарот што ОАЕ некогаш го сметаа за недопирливо засолниште.

„Она што го гледаме не е нужно губење на довербата во самите ОАЕ, туку промена во однесувањето на патниците, каде што луѓето резервираат поблиску до датумите на патување и се повнимателни“, рече Ј.С. Ананд, основач на хотелите LEVA.