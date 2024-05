Немири во Нова Каледонија поради реформи. Изгореа згради и училишта, едно лице загина

Повеќе од 130 лица се уапсени во Нова Каледонија, француска прекуморска територија, по втората ноќ на насилни протести, соопшти француската висока комисија, а телевизијата БФМ објави дека едно лице загинало во немирите.

Немирите започнаа во понеделникот додека Франција расправаше за планираниот закон со кој на илјадници француски граѓани на јужниот пацифички архипелаг ќе им се даде право на глас, а со тоа и поголемо политичко влијание.

Запалени се бројни згради и училишта, повредени се околу 60 полицајци

Националното собрание во Париз преку ноќ ја усвои реформата со 351 глас за и 153 против.

Во нередите беа повредени околу 60 полицајци, но нивната „посветеност и професионалност“ се за пофалба, соопшти комисијата.

Запалени се бројни згради, вклучително и училишта. Беше спречен планираниот затворски одмор во главниот град Нуме, се додава.

Во сила е ноќен полициски час, а од жителите е побарано да го ограничат движењето во текот на денот, според Комисијата. На сила е и забраната за собирање, продажба на алкохол и носење оружје. Аеродромот беше затворен.

