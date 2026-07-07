„Нема враќање назад“: Внатрешна приказна за раскинот на Европа со Америка

Беше речиси полноќ во Брисел и лидерите на Европа беа заглавени во својот петти час од итниот состанок со една тема за дискусија: како да се справат со раскинувањето со Америка.

Новата година беше само три недели стара и претседателот Трамп, откако го отстрани автократскиот моќник на Венецуела, накратко се закани дека ќе го одземе Гренланд од Данска. Околу кружната маса во седиштето на Европскиот совет позната како „Вселенското јајце“, шефовите на влади толку емотивно зборуваа за 47-от претседател што некои од речиси 30-те присутни лидери подоцна ќе ја наречат сесијата „вечер за терапија“. Немаше камери ниту снимки, а на секој од претседателите и премиерите им беше кажано да дојдат сами, без телефони, за момент да зборуваат отворено.

„Тука повлекуваме линија“, започна Емануел Макрон, претседател на Франција, според неколку присутни лидери и нивните највисоки помошници. Цела година, најблиските сојузници на Америка се обидуваа да го смират Трамп со мешавина од ласкање и отстапки за прашањата за меѓусебна одбрана и трговија, надевајќи се дека ќе купат време. Сега, француските војници беа на Гренланд, заедно со данските специјални сили опремени за жестока војна со Америка. Францускиот претседател повтори аргумент на кој инсистираше со години, со растечка итност: дека прекумерната зависност на Европа од Америка е безбедносен ризик. „Нема враќање назад“, рече тој.

Група европски лидери се вклучија за да се пожалат дека администрацијата изгледа повеќе заинтересирана за договори за рударство и енергија отколку за одржување на традиционалната улога на Америка во светот. Европа ризикува да стане „мизерен роб“ на САД, се пожали премиерот на Белгија. Конзервативниот премиер на Италија, Џорџија Мелони, се спротивстави, велејќи им на полната соба со полиберални лидери дека иако можеби не го сакаат претседателот Трамп, сепак може да се разговара со него, според присутните луѓе.

Лево од Мелони седеше Мете Фредериксен од Данска, обидувајќи се да ја одржи смиреноста. По една недела ризично однесување со Трамп, данската премиерка изгледаше толку потресена што германскиот канцелар Фридрих Мерц одвои еден момент да ја праша како се држи: „Дали си добро?“

Поминаа часови додека луѓето разговараа за такви сеизмички импликации што изгледаше надреално: Во својата 250-та година, дали Америка, заштитник на Европа, сега стана закана?Неколку учесници споменаа човек кој не беше во просторијата. Марк Карни, новиот канадски премиер, редовно им испраќаше пораки на главните европски лидери користејќи британски телефонски број од неговото време во Лондон, обидувајќи се да ги убеди дека „старата Америка нема да се врати“. Сега, по жестокиот говор на годишниот собир во Давос, неговите аргументи добиваа на сила. „Канада“, рече премиерот на Шпанија, „отворено кажува што треба да правиме“.

Во наредните месеци, јануарскиот кризен состанок ќе биде запаметен од најмоќните личности во Европа како момент кога земјите поврзани со крв и чувство на заедничка судбина по Втората светска војна почнаа да истражуваат одделни патишта. Никој не поднел документи за развод, а важните играчи од двете страни работат напорно за да одржат брак без љубов. Расплеткувањето на врските меѓу Европа и САД би било огромен потфат. Канада, која ја охрабрува Европа да се заштити од покаприциозната Америка, парадоксално е многу повеќе зависна од САД отколку речиси која било земја на земјата.Воено, тешко е да се замисли дека сојузниците целосно ќе тргнат по одделни патишта. Самитот на Северноатлантскиот договор оваа недела ќе ја тестира решителноста на лидерите да зачуваат иконски споменик на западната моќ во услови на растечка меѓусебна недоверба.

Белата куќа соопшти дека Трамп со нетрпение очекува да има „конструктивни и искрени разговори со многу светски лидери“ на состанокот во Турција. „Претседателот Трамп ефикасно го врати угледот на Америка на светската сцена и направи повеќе за НАТО од кој било друг“, изјави портпаролката на Белата куќа, Ана Кели. „Тој, исто така, верува дека некои членки на НАТО треба да направат многу повеќе за да ги исполнат своите обврски“.

И сепак, необработените приватни разговори што сега се водат на командните височини на европските демократии, од кои многумина се детално објавени овде за прв пат, го сигнализираат опасниот пат што претстои.

Американските сојузници почнаа да ги притискаат педалите за гас во досега невиден експеримент за деамериканизација. Властите од Франција до Холандија тивко ја отстрануваат американската технологија од своите системи, усвојуваат европски софтвер со отворен код и ги повикуваат државните службеници повеќе да не користат Microsoft Teams или Office. Со задоцнување, тие трошат стотици милијарди долари за да се обидат да ги поттикнат сопствените европски приватни вселенски фирми, компании за вештачка интелигенција и центри за податоци, за да избегнат потпирање на американските гиганти.

Европејците спроведуваат студии за тоа каде би ги складирале своите податоци или би ги обработиле своите плаќања доколку ескалира конфликтот со САД и колку добро би функционирало нивното оружје произведено во Америка без овластување од Вашингтон. Нациите чии империи некогаш се протегаа низ целиот свет сега се заглавени обидувајќи се да се ослободат од својата понижувачка зависност од американската технологија и воена моќ, без да ги провоцираат САД.

Поновите акции на САД само ја заоструваат решителноста на Европејците. До моментот кога лидерите на Европскиот совет повторно се состанаа на Space Egg во март, воздушните напади на Трамп врз Иран ги зголемија цените на горивата низ целиот континент, а канцеларот Мерц беше бесен. Русија, рече тој, ќе биде единствениот победник во најновата војна на Блискиот Исток. Неколку учесници започнаа иронична дебата за тоа дали претседателствувањето на Џ.Д. Венс би било подобро. Дури и премиерката на Италија призна дека го ревидира својот став за американскиот претседател. Трамп бидејќи, се пожали Мелони, „не е разумен“.

За да го разбере овој историски пресврт, „Волстрит џурнал“ разговараше со шефовите на влади, нивните министри и врвни помошници за да ги реконструира состаноците зад затворени врати каде што алијансата почна да се распаѓа. „Волстрит џурнал“ беше во можност да ги разгледа деталните белешки направени од некои учесници, како и класифицираните проценки што европските разузнавачки агенции им ги дадоа на лидерите кои се бореа да се снајдат во новиот Вашингтон.

Една проценка, од Јужна Европа, гласи: „Не се справувате со администрација која има процеси, туку се справувате со една единствена нестабилна личност“. Британската МИ6, погодена од климата на страв во Вашингтон, му понуди на премиерот Кир Стармер поалегориско предупредување: втората Бела куќа на Трамп, се вели во него, „е „The Crucible“ што се среќава со „Wolf Hall“, повикувајќи се на две фиктивни дела за судењата на вештерките во Салем и дворот на раздразливиот англиски крал Хенри VIII. Британската шпионска агенција им наложи на своите вработени да не ја отвораат темата за претседателот со своите колеги од ЦИА.

Извештајот ја открива важната улога на Канада во обликувањето на сојузничкиот консензус за тоа како да се справат со новиот Вашингтон. Заканите на Трамп да го направи својот северен сосед 51-ва држава на Америка запалија фитил од ненамерни последици што продолжува да гори. Тоа го донесе на власт Карни, поранешен централен банкар кој ги помина годините по финансиската криза од 2008-09 година формулирајќи теза дека Западот е премногу зависен од една, сè понепредвидлива земја. Како премиер, тој можеше да почне да дејствува според својата теорија.

Со само неколку сојузници на почетокот – особено Франција – Карни работеше на тоа да ги убеди своите колеги лидери дека се соочуваат со структурна зависност што не може да се реши со смирување на Трамп. Неговиот пристап беше во спротивност со оној на друга моќна фигура, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, ветеран лидер кој се обиде да го спаси сојузот предводен од Америка, делумно со фалење на лидерот во неговиот центар, тактика што европскиот печат ја нарече „ласкава дипломатија“.

Влоговите не можеа да бидат поголеми за десетиците сојузници помеѓу нив, принудени да си постават огромни прашања што остануваат нерешени: Дали антипатијата на Трамп кон Европа ќе се покаже како посебна за него – или ќе стане новата нормалност на Америка? Дали треба да купат повеќе американска технологија и оружје за да го убедат Вашингтон дека нивниот сојуз останува благодет за американската економија – или да изградат свој и да се подготват за денот кога заедницата позната како Запад ќе се распадне?

„Шепкачот на Трамп“

Една година порано, во февруари 2025 година, Руте живописно им гестикулираше на разбеснетите европски лидери околу долгата маса за банкет осветлена со лустер во палатата Егмонт во Брисел од 16 век, кажувајќи им како да се справат со загатката на новореинугираниот Доналд Трамп. Само неколку дена по неговиот втор мандат, американскиот претседател се закануваше со царини за Европа, а неговиот син Доналд Трамп помладиот се појави во Гренланд за да позира со локалното население на кое му беа дадени капи од MAGA. Данскиот премиер Фредриксен и британскиот Стармер беа во Брисел, за да можат лидерите на ЕУ, Велика Британија, Данска и НАТО да се согласат за заедничка стратегија. Разговорот беше приватен и строго неофицијален: местото беше променето во последен момент за да се избегне шпионирање.

Висок и телегеничен, Руте беше избран да го предводи НАТО делумно поради неговата репутација како „шепкачот на Трамп“ кој одржуваше пријателски контакт со претседателот по неговиот пораз во 2020 година. За време на ручекот, Руте понуди концизен предлог што ќе стане негова главна стратегија: Дајте му победа на Трамп.

„Треба да потрошиме 3,5% за одбрана“, рече тој, според неколку присутни лидери, приближно колку што САД издвојуваат и далеку над неодамна постигнатата цел на НАТО од 2% од бруто домашниот производ. Трамп со недели инсистираше дека бројката треба да скокне на 5% – голем број европски претставници го отфрлија тоа како Трампово фалење – додека просечната бројка на Руте дојде од воените планери на НАТО кои проучуваа како би можела да се одвива војната со Русија. Германија рече дека ја разбира целта, но се прашуваше дали би имало повеќе смисла да се зборува за тоа што треба да купат, а не колку треба да трошат. Италијанката Мелони рече дека би сакала да троши повеќе, иако јавното мислење беше многу против, а покрај тоа, буџетските правила на ЕУ не го дозволуваат тоа. Романскиот претседател рече дека и тој го поддржува чувството, но праша, зарем ова нема да предизвика трка во вооружување на континентот?

Немаме избор, возврати Руте. Сојузниците ќе мора да се обидат.

Во доцните 50-ти години, Руте беше доживотен ученик на неопходноста од американската моќ. Неговиот татко, воен заробеник во холандските Источни Инди, веројатно ќе умреше во јапонски притвор доколку американските сили не го поминаа Пацификот. Најдолгогодишниот премиер во холандската историја, Руте созреа како обожавател на Роналд Реган и веруваше дека американската војска и нејзиниот нуклеарен чадор ќе останат крајната гаранција за мир на расцепканиот континент. Тој практично никогаш не земал одмор, возејќи се со велосипедот до дома доцна од работа за да вежба пијано.

Без Вашингтон, тврдеше тој, калеидоскопот на коалициски влади во десетици земји, многу од нив длабоко задолжени, ќе мора да троши повеќе од 10% од својот бруто домашен производ само за одбрана, особено сега кога руската инвазија на Украина донесе војна пред нивните врати. Да не зборуваме за застрашувачката политика на градење нуклеарен арсенал што би можел да го замени американскиот. Едногласно избран да го води НАТО од неговите земји-членки, тој рече дека не гледа друга опција освен да ја задржи Америка како центар околу кој е изграден Западот. За лидерите кои флертуваа со идејата за нов Запад, без Америка како негова главна потпора, тој имаше одговор: „Продолжете да сонувате“.

„Луѓето со визии“, сакаше да се шегува, „треба да одат на лекар“.

Сега на врвот од својата кариера, Руте им кажа на доверливи лица дека неговата главна мисија е да го одржи НАТО заедно со тоа што ќе ги држи Трамп и САД посветени на него. За да добие простор да му возврати на Трамп насамо, Руте почна да го бомбардира со јавна поддршка и пофалби. Кога му пишуваше пораки на Трамп, Руте ја повторуваше синтаксата и хиперболата на претседателот, држејќи ги неговите пораки во честитки. Тој се потопи во улогата толку темелно што некои шефови на влади кои работеа со него почнаа да го опишуваат како актер кој никогаш не го менува карактерот.

Наскоро, европските лидери го следеа неговиот пример. Финскиот претседател и норвешкиот премиер почнаа да ги обработуваат своите текстуални пораки до Трамп, разговарајќи за тоа кои зборови треба да ги преведат со големи букви. Понекогаш, норвешкиот лидер претпочиташе неговиот фински колега да испрати порака. Нордиските претставници се грижеа дека самото споменување на Норвешка, дом на Нобеловата награда за мир, може повторно да отвори болна рана.

Честопати, Европејците му ги повторуваа условите на Трамп: Кога претседателот го повтори несогласувањето на Владимир Путин за прекинот на огнот во Украина, тие почнаа да го опишуваат својот мировен план, кој претставуваше прекин на огнот, како „стоп на убивањето“. Трамп ѝ држеше лекции на високата претставничка на ЕУ, Урсула фон дер Лајен, за застапувањето на санкциите врз Русија, па таа почна да се осврнува на економскиот притисок како тарифи.

Низа од неколку лидери ја посетија Белата куќа, надевајќи се дека внимателно ќе го обликува Трамп со теми за разговор разработени во координативни повици, за да се избегнат какви било отворени несогласувања. Неколку недели по почетокот на вториот мандат на Трамп, Макрон го посети Вашингтон за да разговара за НАТО и Украина. Двајцата поминаа часови заедно, а американскиот претседател изгледаше отворен за неговите идеи. Тие користеа таблет за да се вклучат во видео повик предводен од Џастин Трудо. Но, додека канадскиот премиер зборуваше, Трамп, фрустриран од технички проблем што го спречи да се вклучи, го фрли уредот преку Резолут Бирото на подот.

Неколку месеци подоцна, германскиот канцелар Фридрих Мерц продолжи со сојузничките напори да го убеди Трамп да продолжи да ги поддржува НАТО и Украина. Кога Мерц го посети, се изненади кога го најде Трамп „нормален“.Трамп слушаше, поставуваше прашања, изгледаше отворен за нови информации и добро информиран за некои теми – иако изненадувачки не беше свесен за други, вклучително и за воената ситуација во Украина. За време на нивниот разговор, Трамп му рече на Мерц дека има нешто да му покаже и го одведе канцеларот на Германија во мала просторија до Овалната соба. Тоа беше, објави Трамп, „собата Левински“ што ја наполнил со сувенири од MAGA, вклучувајќи црвени капи и кутии со елегантни чевли Флорсхајм. „Само зграпчете што сакате“, им рече љубезниот Трамп на своите германски гости, додавајќи дека нивните сопруги можат да ги продадат фалсификатите за „илјадници долари“.

Ласкањето на Руте се чинеше дека го држи Трамп ангажиран со НАТО – сè до април, кога новиот амбасадор на Трамп во НАТО, Метју Витакер, пристигна во седиштето на алијансата во Брисел со порака од Вашингтон: 3,5% од БДП нема да биде доволно. Целта беше 5% до 2035 година. И тие ќе треба да се обврзат на тоа до претстојниот годишен самит на НАТО во јуни. Земјите-членки на НАТО долж границите на Русија ја сфатија логиката – но другите беа запрепастени.

За да го ублажи финансискиот проблем, Витакер понуди план според кој 3,5% за воени инвестиции би можеле да се надополнат со уште 1,5% од БДП за „инвестиции поврзани со безбедноста“, како што се аеродромски писти, метеоролошки услуги и сајбер безбедност, кои земјите веќе ги плаќаа. Руте брзо се согласи со идејата, смирувајќи ги оние што се противат: Одредени мостови и тунели би можеле да се сметаат за витални канали за потенцијална војна со Русија. Приватно, тој ги поттикнуваше европските колеги: Главната бројка беше „победата“ што му беше потребна на Трамп. Во пракса, тие знаеја дека никој нема да ги принуди фискално ограничените влади да ја исполнат целта за 10 години.

Како што се приближуваше самитот на НАТО во Хаг во 2025 година, гласните противења останаа. Белгија и Словачка се согласија дури откако Руте рече дека придонесите за Украина би можеле да се сметаат и за воени трошоци. Карни, новоизбраниот премиер на Канада, ја поддржа новата цел за трошење – Трамп беше во право за ова, им рече тој на своите колеги. Непопустливата земја беше Шпанија, чиј социјалистички премиер Санчез инсистираше дека 5% е произволна бројка. Цели 54 часа, претставниците на НАТО разменуваа пораки со своите шпански колеги, кои одбиваа да се обврзат на целта – што малкумина од неговите соседи веројатно ќе ја исполнат. На крајот, тие се согласија – да не се согласат. Руте во писмо, кое Санчез го објави, рече дека Шпанија може да го следи „својот суверен пат“ за да ги исполни целите и дека ќе биде оценета во 2029 година.

На 24 јуни, Трамп слета во Хаг, родниот град на Руте, каде што генералниот секретар на НАТО му донесе огромна победа во надворешната политика. Алијансата, рече Трамп, повеќе не е измама за САД. Еден по друг, најмоќните политичари на Западот наизменично го фалеа Трамп на седница зад затворени врати за зајакнување на алијансата за која се закани дека ќе ја напушти. Но, Карни беше повоздржан – Трамп ќе ги сфати пофалбите, резонираа неговите помошници, и ќе им укаже помала почит поради тоа.

Некои лидери се обидоа да го олеснат расположението. Словенечкиот премиер му честиташе на Трамп за притисокот врз неговата земја да ги зголеми трошоците за одбрана, велејќи дека ако некој знае колку тврдоглави можат да бидат Словенците, тоа е сопругот на Меланија Трамп. Трамп се насмевна на шегата. Бугарскиот премиер не можеше, а да не забележи колку изнасилен се чувствуваше целиот настап.

„Имаше смеа во просторијата, но тоа маскираше длабока вознемиреност“, рече Росен Жељазков, тогашниот премиер. „Европските лидери сè уште се држеа до верувањето дека можат да го управуваат Доналд Трамп преку дипломатско ласкање и личен шарм.“

„Намалување на придобивките“

Неколку недели подоцна, самитот на Алјаска во средината на август помеѓу Трамп и Путин повторно заѕвони аларм во Европа. Трамп се појави очигледно скептичен во врска со шансите на Украина во војната и заинтригиран од рускиот план да ја заврши со услови поблиски до оние на Москва отколку до оние на Европа. Извештај за разузнавање, кој го дистрибуираше една европска земја, понуди детали за комерцијалните и економските планови што администрацијата на Трамп ги спроведуваше со Кремљ, вклучително и заедничко рударство на ретки материјали о Арктикот. Францускиот претседател Макрон во шифриран групен разговор со своите колеги лидери тврдеше дека треба заедно да патуваат во Вашингтон на итен состанок со Трамп за да го поддржат украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Шест европски претседатели и премиери, плус Руте и фон дер Лајен од ЕУ, влегоа во Белата куќа и го пофалија претседателот за неговата сила како преговарач, додека новинарските камери снимаа. „Ви благодарам многу, Марк“, му рече Трамп на Руте. „Вие сте одличен лидер. Вршите фантастична работа.“

Макрон, гледајќи, се чувствуваше непријатно. Белата куќа беше едвај препознатлива за францускиот претседател, кој беше на власт уште од првите месеци од првиот мандат на Трамп. Европскиот даб, земен од бојното поле од Првата светска војна, кој двајцата претседатели свечено го засадија заедно во 2018 година на Јужниот тревник, беше отстранет поради загриженост дека носи паразити и се исуши. Претсобјето од Овалната соба беше украсено со врамени корици од списанија од 47-от претседател. Лидерите седеа во неизвесност додека Трамп, од друга просторија, неочекувано го повикуваше Путин 40 минути.

На крајот, интервенцијата им донесе само кратко олеснување. За неколку недели, Трамп повторно изрази сомнеж во шансите на Украина и се залагаше за руски мировен план кој ги рекламираше можностите за американските бизниси. Лидерите сфатија дека нема да можат да го убедат Трамп да ја поддржи западната позиција за Украина – или можеби која било друга политика.

Тоа беше „мачно искуство“, рече едно присутно лице, и сигнал колку малку влијание имаат најблиските сојузници на Америка, дури и патувајќи како колектив, врз администрацијата.

Кршливиот консензус за ласкање почна да се распаѓа, тренд што го забележа британската МИ6. Таа форма на дипломатија, според проценка на шпионската служба, беше „подложна на законот за намалување на придобивките“.(Волстрит Џурнал)