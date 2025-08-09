Неколку аеродроми во Русија воведоа привремени ограничувања за летови

09/08/2025 09:40

Москва  – На аеродромите Владикавказ, Казан, Нижнекамск, Самара и Улјановск се воведени привремени ограничувања за пристигнување и заминување на авиони, изјави Артем Корењако, претставник на Росавијација.

„На аеродромите Владикавказ (Беслан), Казан, Нижнекамск (Бегишево), Самара (Курумоч), Улјановск (Баратаевка) се воведени привремени ограничувања за полетување и слетување на авиони“, напиша Корењако на каналот Телеграм.

Тој истакна дека ограничувањата се неопходни заради безбедност на летовите. 

