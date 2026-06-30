„Не научија ли ништо од Безос и Санчез“: Њујорчани бесни за свадбата на Тејлор Свифт

Њујорк – Свифтовите низ целиот свет ги одбројуваат деновите додека Тејлор Свифт и Тревис Келс не кажат „Да“, надевајќи се дека пејачкатапоп-ѕвездата и музички феномен, добитничка на Греми, конечно ќе го добие својот среќен крај. Сепак, многу членови на јавноста со нетрпение ја очекуваат свадбата од сосема поинаква причина – тие сакаат да завршат претстојните нарушувања во секојдневниот градски живот.

Според холивудскиот инсајдер Роб Шутер, свадбата на Свифт се соочува со нови големи реакции поради евентуално затворање на улиците околу местото на одржување, Медисон Сквер Гарден. Се шпекулира дека поп-ѕвездата и играчот на Канзас Сити Чифс ќе се венчаат во иконската арена во Њујорк на 4-ти јули.

На 24 јуни, Page Six објави дека Градското собрание потврдило дека е поднесено барање за дозвола до градската канцеларија за дозволи за улични активности за периодот од 2 до 4 јули. Апликацијата, поднесена од Winick Productions, бара затворање на улиците околу MSG, заедно со планови за поставување јавен шатор надвор од арената за сместување помеѓу 500 и 999 гости.

Доколку патиштата околу MSG се затворат за повеќедневниот настан, тоа би можело да предизвика голема врева. „Њујорчани веќе поминуваат доволно време седејќи во сообраќај“, изјави извор за Shuter’s Naughty But Nice. „Реакцијата е: „Не е ли Медисон Сквер Гарден доволно голема? Сега ви требаат и улиците?“

Друг додаде: „Луѓето се обидуваат да се вратат дома од работа, да фатат воз или да го напуштат градот за викендот на 4-ти јули. Никој не сака да чуе дека нивното патување може да биде нарушено затоа што двајца многу богати луѓе организираат свадба.“

Свадбата на Свифт и Келс, исто така, привлекува неласкави споредби со тридневната свадбена екстраваганција на Џеф Безос и Лорен Санчез Безос во Венеција во јуни 2025 година, при што критичарите гледаат уште еден пример за ексцес на милијардерско ниво што се одвива во уште еден историски град.

„По Венеција, би помислиле дека познатите личности би разбрале дека луѓето не сакаат да чувствуваат дека нивниот град е претворен во приватна забава“, рече посебен инсајдер. „Токму така ризикува да изгледа ова“.

Дури и долгогодишните обожаватели на пејачката на „Љубовна приказна“ сега наводно ја доведуваат во прашање нејзината проценка и што точно ги движи овие одлуки. „Дарот на Тејлор отсекогаш бил да знае како размислуваат обичните луѓе“, забележа еден Свифти. „Ова се чувствува поинаку. Расположението е: „Зошто мојот ден да биде потежок поради поп-ѕвезда и фудбалер?“

Што се однесува до тоа дали безбедносните одлуки – вклучително и дозволите за затворање на улиците – всушност дошле од познатата двојка, речиси никој не се грижи. Како што објасни еден извор, „Луѓето не ги интересира кој ги поднел дозволите. Тие гледаат затворање на улици, застои во сообраќајот и свадба на славни личности. За нив, тоа се чини грубо – и тоа станува приказната“.