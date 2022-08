Не е Ридли Скот ниту Оливер Стоун – Салма Хаек ја избра Џоли за омилен режисер

САД– Салма Хаек има работено со режисери како Ридли Скот, Роберт Родригез, Оливер Стоун, Џули Тејмор и Стивен Содерберг – но нејзиниот омилен од групата може да ве изненади.

Актерката откри дека ја смета нејзината колешка од „Eternals “ Анџелина Џоли, која ја режираше во претстојниот „Without Blood “, една од најдобритесораотници со кои ги здружила силите.

Хаек во новото интервју за PEOPLE ја нарекува актерката која стана режисер „веројатно најдобриот режисер со која сум работела“, додавајќи: „И работев со некои прилично добри“.

„Отсекогаш сум ја сакала како режисерка, но мислам дека ова може да биде нејзината најдобра или една од најдобрите“, рече таа за „Without Blood “.

Работата на Џоли зад камерата започна во 2011 година со босанската војна и љубовната приказна In the Land of Blood and Honey, која ја следеше со филмот Unbroken од Втората светска војна во 2014 година. Таа подоцна се здружи со тогашниот сопруг Бред Пит за By the Sea во 2015 година.

Откритието значи дека Џоли доаѓа пред оскаровката Клое Жао, која го водеше неодамнешниот филм на Хаек „Eternals“ и честите соработници како Родригез и Стоун.

Хаек се појави во филмовите на Стоун „Сообраќај и дивјаци“, додека со Родригез работеше во неколку наврати во текот на нејзината кариера за проекти како Desperado, The Faculty, и Once Upon a Time in Mexico.

Заснован на романот на Алесандро Барико од 2002 година, во „Without Blood“ глуми и Демијан Бичир. Продукцијата, која започна со главна фотографија во Италија минатиот јуни, се фокусира на „универзалните вистини за војната, траумата, меморијата и исцелувањето“, се вели во соопштението за печатот. Филмот се уште нема датум за премиера.