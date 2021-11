Натали Вуд била силувана од Кирк Даглас, тврди помалата сестра Лана во мемоарите

САД – Со децении, тоа беше една од најтемните гласини во Холивуд: Тинејџерката Натали Вуд беше сексуално нападната од врвна филмска ѕвезда двојно постара од неа кога се сретнала со него во хотел во Лос Анџелес.

Во мемоарите што излегуваат следната недела, помладата сестра на Вуд го идентификува долгоосомничениот напаѓач: Кирк Даглас.

„Се сеќавам дека Натали изгледаше особено убаво кога мама и јас ја оставивме таа вечер на влезот на Шато Мармонт“, пишува Лана Вуд во „Little Sister,” , тврдејќи дека инцидентот се случил летото 1955 година, околу времето кога Натали Вуд била снимањето на „The Searchers“. Состанокот го договорила нивната мајка, Марија Захаренко, која мислела дека „може да и се отворат многу врати, само со климање на неговата позната, згодна глава во нејзино име“, според Лана Вуд.

„Се чинеше дека помина долго време пред Натали да се врати во автомобилот и да ме разбуди кога тресна вратата што ја затвори“, пишува таа. „Изгледаше ужасно. Таа беше многу разбушавена и многу вознемирена, а таа и мама итно почнаа да си шепотат. Навистина не можев да ги слушнам или да сфатам што зборуваат. Очигледно нешто лошо и се случи на сестра ми, но што и да беше, очигледно бев премногу млада за да ми се каже за тоа“.

Според Лана Вуд, Натали Вуд не разговарала со неа што се случило додека и двете не пораснале , а Натали, откако опишала дека била внесена во апартманот на Даглас, и рекла на својата сестра: „И, ух… тој ме повреди Лана“.

„Тоа беше како вонтелесно искуство. Бев преплашена, бев збунета“, се сеќава Лана Вуд на нејзината изјава. Лана, која сега има 75 години и околу 8 кога се случи наводниот инцидент, се сети дека нејзината сестра и нивната мајка се согласиле дека тоа ќе и ја уништи кариерата на Натали ако јавно го обвинат.

„Молчи“ беше советот на Марија, според мемоарите, од кој голем дел се фокусира на неразјаснетата смрт на Натали Вуд во 1981 година, на нејзините 43 години, кога нејзиното тело беше пронајдено кај островот Каталина во Калифорнија. Властите првично одлучија дека смртта е случајно давење, но тоа се случи се смени по долгогодишно испитување и се појавија повеќе сведоци.Сопругот на Вуд во тоа време, актерот Роберт Вагнер, беше наречен личност од интерес, а Лана Вуд е меѓу оние кои го сметаат за одговорен за нејзината смрт.

Во својата книга, таа се сеќава дека и ветила на нејзината сестра дека нема да разговара за неа дека Даглас ја нападнал, но гласините беа толку распространети што кога тој почина во 2020 година, на 103-годишна возраст, името на Натали Вуд стана тренд заедно со неговото на Твитер. Лана Вуд, чиишто сопствени актерски заслуги ги вклучуваат „The Searchers“ и ТВ серијата „Peyton Place“, верува дека од нејзиниот разговор со Натали доволно се променило и сега може да ја раскаже целата приказна.

„Сигурна сум дека ќе ми прости што конечно го прекршив тоа ветување“, напиша таа.

Синот на Даглас, актерот Мајкл Даглас, рече во соопштението објавено преку неговиот публицист: „Двајцата нека почиваат во мир“.

Кирк Даглас, во доцните 30-ти години во времето на наводниот напад, беше познат по филмовите како „Spartacus”, „The Bad and the Beautiful” и “Gunfight at the O.K. Corral.” Тој, исто така, беше еден од првите големи актери што формираше своја сопствена продукциска компанија . Даглас и неговата втора сопруга, Ана, донираа милиони долари преку Фондацијата Даглас што ја коосноваа во 1964 година, со мисија „да им помогнат на оние кои инаку не би можеле да си помогнат себеси“.

Даглас доби Претседателски медал на слободата во 1981 година и Легија на честа од Франција во 1985 година. Доби почесен Оскар во 1996 година, кога филмската академија го пофали како „креативна и морална сила“.

Самиот Даглас призна дека е женкар и неверен сопруг. Зборувајќи за Асошиејтед прес за Даглас во декември 2016 година, помалку од една година пред да се зафати движењето #MeToo, актерката и танчерка Нил Адамс без срам рече за својата пријателка: „Не можеш да седиш покрај него без неговата рака да ти ја допира ногата“.

Во своите мемоари „The Ragman’s Son“, објавени во 1988 година, Даглас пишува накратко за Натали Вуд. Се сеќава дека една ноќ возеше дома и застана на црвено. Вратата од автомобилот пред него се отвори и „излета убаво девојче облечено во велур јакна“ и притрча до него.

„Ох, господине Даглас, ќе ве молам да ја потпишете мојата јакна? „Жената што возеше излезе и ја претстави. „Ова е мојата ќерка. Таа глуми во филмови. Нејзиното име е Натали Вуд. Тоа беше прв пат кога ја запознав Натали. Ја видов многу пати потоа, пред да умре во таа сурова несреќа“. (АП)