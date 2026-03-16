Најмногу политика на Оскарите досега: Од Палестина до вештачка интелигенција

Лос Анџелес – Годинешното 98-мо доделување на наградите „Оскар“ ќе се памети како едно од политички најангажираните, со бројни победници и презентери кои ја искористија можноста да зборуваат за итни светски прашања. Иако филмот „Една битка по друга“ доминираше во вечерта, импресивните говори на Пол Томас Андерсон, Хавиер Бардем и водителот Конан О’Брајан потсетија на мрачната реалност надвор од сјајот на Холивуд, пишуваат странските медиуми.

Политичка вечер од самиот почеток

Водителот Конан О’Брајан веќе ги предупреди гледачите во својот воведен монолог. „Ве предупредувам, вечерва може да стане политичка“, рече тој. „Ако тоа ве мачи, има алтернативна претстава за Оскарите што ја води Кид Рок во „Дејв енд Бастерс“ по улицата.“

Ако најавата можеби изгледа претерано, овогодинешните Оскари се покажаа како невообичаено спорни за вечер на гламур и сјај. Ова може да се должи на доминацијата на социјално ангажираните филмови меѓу номинираните, зголемениот притисок врз познатите личности да проговорат или едноставно фактот дека глобалните прашања стануваат сè потешки за игнорирање.

Победник со јасна порака

Филмот „Една битка по друга“ на Пол Томас Андерсон беше најголемиот победник на вечерта, освојувајќи шест Оскари, вклучувајќи најдобар филм, режисер и адаптирано сценарио. Епската приказна следи бунтовничка група која се бори против брутална авторитарна влада која ги затвора имигрантите во кампови во обид „да ја направи Америка повторно голема“. Примајќи ја наградата за најдобро сценарио, Андерсон повлече паралели со денешната политичка клима.

„Го напишав овој филм за моите деца, како извинување за хаосот што им го оставивме во светот“, рече тој. „Но, исто така, како охрабрување дека тие, се надеваме, ќе бидат генерацијата што ќе ни донесе малку здрав разум и пристојност.“

„Не за војната и слободна Палестина“

Еден од најдиректните моменти на вечерта дојде кога Хавиер Бардем, објавувајќи ја наградата за најдобар меѓународен филм, рече без компромис: „Не за војната и слободна Палестина“. Неговите зборови предизвикаа силен аплауз од театарот Долби.

Јоаким Триер, режисерот на наградуваниот норвешки филм „Сентиментална вредност“, исто така ги критикуваше светските лидери. „Сите возрасни се одговорни за сите деца“, рече тој. „Да не гласаме за политичари кои не го сфаќаат тоа сериозно“.

Говори за инклузивноста и насилството

Многу од говорите се фокусираа на важноста на претставувањето и социјалните прашања. Мајкл Б. Џордан, кој го освои Оскарот за најдобар актер за неговата улога во „Грешници“, им оддаде почит на своите претходници. „Стојам тука за оние што дојдоа пред мене“, рече тој, наведувајќи икони како Сидни Поатје, Дензел Вашингтон и Хали Бери.

Во емотивен говор, Меги Канг, ко-режисерка на најдобриот анимиран филм „KPop Demon Hunters“, рече: „Жал ми е што ни требаше толку долго за да видиме ваков филм. Но, тој е тука. И тоа значи дека идните генерации не мора да копнеат. Ова е за Кореја и за Корејците ширум светот“.

Најмоќниот говор на вечерта го одржа Глорија Казарес, протагонистката на краткиот документарец „Сите празни соби“, кој ја раскажува приказната за децата убиени во пукања во училишта. „Мојата ќерка Џеки имаше девет години кога беше убиена. Од тој ден, нејзината соба е замрзната во времето“, рече таа. „Насилството со оружје сега е водечка причина за смрт кај децата и тинејџерите. Веруваме дека ако светот можеше да ги види нивните празни соби, ова ќе беше поинаква Америка“.

Протести на црвениот тепих

Политичките пораки беа видливи дури и пред самата церемонија. Екипата на номинираниот меѓународен филм „Гласот на Хинд Раџаб“ носеше значки со кои се повикуваше на „траен прекин на огнот“ во војната меѓу Израел и Хамас. Главниот актер во филмот, Палестинецот Мотаз Малхис, не можеше да присуствува поради забраната за патување во САД.

„Можете да блокирате пасош, но не можете да блокирате глас“, рече тој. Иранските филмски режисери на документарецот „Cutting Through the Rocks“ изразија солидарност со својот народ, велејќи: „Промената е можна одвнатре, а не обратно. Ние сме тука да ги поддржиме правата на нашиот народ“.

Страв од вештачка интелигенција

Освен политиката, стравот од вештачка интелигенција е голема тема во Холивуд. Актерот Вил Арнет за време на церемонијата на доделување награди за анимација рече: „Вечерва ги славиме луѓето, а не вештачката интелигенција“, што беше аплауз од публиката. „Анимацијата е повеќе од нарачка, таа е уметничка форма што треба да се заштити“.

Беше прикажана и лажна реклама за компанија која ги адаптира класичните филмови за мобилни телефони со нивно сечење во вертикални формати, уништувајќи ја оригиналната визија на режисерот.

„Живееме во хаотични времиња“

На крајот од својот монолог, водителот Конан О’Брајан заклучи со сериозна нота. „Секој што гледа е свесен дека живееме во хаотични и застрашувачки времиња“, рече тој.

„Во вакви моменти, верувам дека Оскарите имаат посебно значење: вечерва, претставници од 31 земја од шест континенти се тука, а секој филм што го славиме е производ на илјадници луѓе кои зборуваат различни јазици, кои напорно работат за да создадат…“„Каква убава работа.“